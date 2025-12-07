Policiales

Femicidio: un hombre de 53 años asesinó a su expareja de 43 años en Treinta y Tres

Un hombre de 53 años mató a una mujer de 45 años, expareja suya, este domingo en Treinta y Tres, según informó la radio local FM El Conquistador y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.

El hecho ocurrió pasado el mediodía en una estación de servicio, cuando la mujer llegó en busca de ayuda intentando escapar del hombre, que la perseguía.

Poco antes de que llegue la Policía, el femicida le disparó a la víctima y luego se disparó a sí mismo en la cabeza. Sin embargo, el hombre sobrevivió y fue trasladado a un centro médico de urgencia; la mujer murió en el lugar.

Previamente, la pareja tenía medidas cautelares de no acercamiento y de uso de tobillera electrónica, que actualmente ya habían caducado.

