Femicidio: un hombre de 53 años asesinó a su expareja de 43 años en Treinta y Tres

Montevideo Portal
Un hombre de 53 años mató a una mujer de 45 años, expareja suya, este domingo en Treinta y Tres, según informó la radio local FM El Conquistador y confirmó Montevideo Portal con fuentes policiales.
El hecho ocurrió pasado el mediodía en una estación de servicio, cuando la mujer llegó en busca de ayuda intentando escapar del hombre, que la perseguía.
Poco antes de que llegue la Policía, el femicida le disparó a la víctima y luego se disparó a sí mismo en la cabeza. Sin embargo, el hombre sobrevivió y fue trasladado a un centro médico de urgencia; la mujer murió en el lugar.
Previamente, la pareja tenía medidas cautelares de no acercamiento y de uso de tobillera electrónica, que actualmente ya habían caducado.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]