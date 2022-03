Mujica dijo que está “hondamente preocupado” por el “clima de ofensa casi permanente”

Política

El expresidente José Mujica participó por primera vez de un acto contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) en Pueblo Centenario, Durazno.

Del evento, organizado por el Movimiento de Participación Popular (MPP) también participó la ex vicepresidenta Lucía Topolansky, la diputada Zulimar Ferreira y el intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

Al hacer uso de la palabra, Mujica agradeció “a los militantes anónimos” responsables de juntar las firmas para alcanzar el referéndum, también dijo que “hay algunos personajes de la política nacional que han aparecido y viven ofendiendo. Lo mejor es aislarlos, no existen”.

“Yo no vengo a monitorear ni a manejar gente, quiero ayudar a pensar, que es una cosa distinta. No estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época”, aseguró y expresó que “ahora comienza a ser cada vez más importante el conocimiento y la propiedad del conocimiento”.

El expresidente dijo estar “hondamente preocupado porque se ha ido construyendo un clima no de discrepancia, sino de ofensa casi permanente”. “Yo no quiero ver al Uruguay como la Argentina, dividido en dos polos que se deshacen unos contra otros. No quiero considerar enemigos a mis adversarios políticos porque nos precisamos todos, porque somos cuatro gatos locos en este país. Y este país sale entre todos o no sale”, señaló.

“No se calienten, no respondan a la ofensa con ofensa, porque eso es veneno en el largo plazo”, afirmó Mujica.

Mujica afirmó que es necesario “un cambio de rumbo” y “mirar al país puertas para dentro”. “Tenemos que desarrollarnos y para es precisamos desarrollar todas las reservas del interior, que es una parte esencial de este país”, acotó.

El exmandatario hizo referencia al concepto de felicidad, que “no es ser rico, sino tener equilibrio adentro, tener amistad, tiempo para las pequeñas grandes cosas de la vida”. “Cualquier criatura precisa tiempo de madre y de padre, no sacrifiquen las cosas sagradas de las familias, de las relaciones humanas. No se vuelvan locos, peleen por su libertad”, comentó.

“Para ser libre hay que tener las necesidades básicas resueltas, pero después culturalmente pelear la libertad”, aseveró Mujica.

Charla entre Lacalle y Pereira por el clima electoral

Según informó este viernes el diario El País, Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio (FA) y el presidente Luis Lacalle Pou tuvieron una charla telefónica para que el cierre de la campaña de cara al referéndum sea “más tolerante”.

En la charla ambos hicieron énfasis en la necesidad de “mantener un clima de tolerancia y respeto”. “Diferencias tenemos y son públicas; respeto también y es público que lo tenemos”, dijo Pereira a El País. Además, concluyó que fue “una buena conversación telefónica”.

Esta conversación se da luego de los cruces de declaraciones entre el mandatario con Pereira o el secretario general de Fenapes, José Olivera, por las condiciones en las que se dará la cadena nacional el 22 de marzo y la conferencia del gobierno el 23.