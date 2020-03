Mujica apoya las rebajas anunciadas, pero “es injusto que sea un asunto con los públicos”

Política

Montevideo Portal

El expresidente José Mujica respaldó a medias las medidas anunciadas este jueves por el actual presidente, Luis Lacalle Pou, de rebajar los salarios y jubilaciones más altas de todos los cargos públicos.

En una entrevista que brindó al programa 970 Noticias (radio Universal), Mujica dijo que lo anunciado por Lacalle le pareció "un saludo a la bandera", aunque adelantó: "Lo voy a acompañar".

"Por la situación que tiene Uruguay y lo que se nos viene encima me parece que es un saludo a la bandera porque no justifico la jerarquía del mundo privado. No me refiero a los trabajadores comunes sino, por ejemplo, a la dirección de los bancos de este país, la dirección de las AFAP, todo el gran sistema empresarial", señaló Mujica.

"Allí hay jerarquías y salarios que a veces son dos o tres veces lo que gana un jerarca público. El público tiene la ventaja de la estabilidad pero en el mundo privado en las jerarquías se paga muchísimo más", expresó el expresidente.

En este sentido, Mujica dijo que "en un momento en que se pide sacrificio" debe pedírsele "a los hombros más fuertes del país".

Mujica señaló que con un impuesto del 8 o 10 % de los salarios más altos del mercado privado se habría logrado recaudar una cantidad de dinero importante como para paliar la crisis.

Mujica dijo que, probablemente, su sector, el Movimiento de Participación Popular (MPP), plantee cambios cuando el tema pase al Parlamento, aunque reconoció que el Frente Amplio en total no tiene las mayorías necesarias.

"Lo vamos a plantear porque nos parece injusto. Además, si usted agranda puede pedir menos por cabeza y el sacrificio es menor, pero tiene más hombros y a la larga recauda mucho más", aseguró.

Con las cosas como están planteadas, Mujica dijo que le parece "muy poca recaudación" para las exigencias que requiere el momento.

"Hay una masa de trabajadores que no reciben nada y hay que socorrerlos con algo, y me temo que cuando las papas queman terminamos pidiendo créditos al Fondo Monetario Internacional y esas cosas a la larga lo terminan pagando con creces los trabajadores comunes y corrientes. Preferiría que la gente que tiene ingresos importantes hoy se ponga un poquito para dar una mano porque es el sentido de la solidaridad", expresó.

Mujica también se refirió a esa especie de denuncia pública en la que Lacalle acusó que el país tiene muchos más trabajadores informales que lo que marcaban las cifras oficiales.

Dijo que "si usted ve las cifras de América Latina, Uruguay es el país que tiene menos" informalidad. "En Colombia debe haber 22 millones de obreros y si se jubilan dos millones tienen suerte. Hay que conocer lo que es América Latina, que es lo que podemos comparar. Pero acepto que hay mucha gente (en la informalidad) y no descuento que haya algunos vivos aprovechando la oportunidad", añadió.

Finalmente, Mujica pidió no ser "nabos, idiotas o confiados" y cuidarnos entre todos para evitar que continúen los contagios y la propagación del coronavirus. "La economía, a los golpes, se va a arreglar", concluyó.

