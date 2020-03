Lacalle anunció la creación del “Fondo Coronavirus”: “Se nutrirá de las arcas públicas”

Política

El gobierno brindó una nueva conferencia de prensa este jueves donde se anunciaron nuevas medidas para combatir la emergencia sanitaria por el coronavirus (Covid-19) y se actualizó el número de casos.

En rueda de prensa el presidente de la república Luis Lacalle Pou llamó a tener tranquilidad y certidumbre tras una supuesta muerte por coronavirus que trascendió en esta jornada.

"Hay que crear certidumbre en el manejo de la información", dijo el presidente.

Por otro lado, confirmó que actualmente hay 238 casos de coronavirus confirmados en Uruguay, sumando 21 casos nuevos sobre 245 test.

Lacalle anunció la creación del "Fondo Coronavirus, que no alcanzará para todas las erogaciones. Cambiamos las prioridades en el gobierno, como en los hogares", sostuvo.

"Este fondo se va a nutrir de las arcas publicas. De algunos dividendos y ganancias de organismos públicos. Se va a nutrir de ingresos y retribuciones de los funcionarios públicos", aseguró el presidente.

Los trabajadores de la salud quedarán excluidos de esta medida.

"Las prioridades cambiaron. El gobierno no es ajeno a esa sensibilidad, el ahorro público sigue siendo una bandera, pero pasa a un segundo lugar. Hoy hay que tomar otro tipo de acciones", dijo Lacalle Pou.

Lacalle anunció que este viernes los ministros Pablo Bartol y Pablo Mieres iban a ahondar "más en la extensión de canastas alimenticias para los mas vulnerables y va a haber un aumento en las asignaciones familiares".

"Esto se suma a un sinnúmero de medidas para algunos sectores del país. Este fondo se va a nutrir de algunos dividendos, algunas ganancias y se va a nutrir de los ingresos en la retribuciones de los funcionarios públicos porque es momento de que todos hagamos un esfuerzo. Se va a nutrir del 20 % que se le va a descontar al presidente de la República, a los ministros, a los legisladores, a los presidentes de los entes públicos y militares", agregó.

El presidente comentó que el fondo "se va a nutrir también en escalas que estamos definiendo de salarios y jubilaciones de empleados públicos que excedan los 80 mil pesos. Queremos decir que sabemos que Uruguay está pasando mal, todos tenemos que empujar el carro, empezando por el presidente de la república".

"Este descuento salarial se va a hacer por dos meses con la posibilidad de extenderlo según siga esta situación. Por el momento es lo que tenemos que informar", afirmó el mandatario.

"Se podrán imaginar que no es una medida simpática, pero solidaria. y por ende no voy a entrar en una discusión con los sindicatos, pero quiero dejar en claro que el trabajador es mas extensivo que el trabajador privado", comentó Lacalle.

"Hay compañeros que se están quedando sin laburo, cuando hablamos de trabajadores, trabajador son todos y por eso nos parece una medida solidaria", agregó.

Lacalle aseguró que no cree que vaya a haber movilizaciones.

"Hoy temprano llamé a la dirigencia de COFE para hablar de esto. Me gusta informarlos. Por supuesto que no es la medida más simpática y seguramente tengan sus reclamos, pero yo apelo a los solidarios, son dos meses que le vamos a pedir. Son sueldos altos, me animaría a decir que si bien no va a haber un aplauso estoy seguro que se va a entender que el Uruguay lo necesita", explicó Lacalle Pou.

Montevideo Portal