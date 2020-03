Ernesto Murro: "Es peligroso e injusto que Lacalle dude de cifras de informalidad"

Política

Al hacer su anuncio sobre las rebajas para funcionarios públicos, destinadas a solventar el Fondo Coronavirus, el presidente Luis Lacalle Pou hizo una referencia a la cantidad de trabajadores informales cuyos reclamos se escucharon estos días.

Al ser consultado en la conferencia de prensa (por Radio Uruguay) acerca de los trabajadores informales y las medidas que se podrían tomar, dijo: "Primero una reflexión sobre aquellos trabajadores conocidos como en negro, informales, que no tienen leyes sociales, que no tienen aportes. Es increíble cómo en 26 días han aparecido una enorme cantidad de trabajadores que según la información oficial con la que se contaba, no existía esa cifra en el país".

En el mismo sentido, el general Guido Manini Ríos dijo hoy a Azul FM: "Descubrimos con cierta sorpresa que los números que manejábamos de gente en la informalidad y la pobreza eran muchísimos mayores que los números que se manejaban públicamente para el 1º de marzo. Hay decenas de miles en la informalidad, decenas de miles que dependen del Mides, que precisan urgentemente una ayuda".

"Los números oficiales hablaban de una pobreza inferior al 8 % que indudablemente no refleja la realidad que estamos descubriendo forzados por esta situación a veinte días de haber asumido. Nadie puede pensar que esta inmensa cantidad de uruguayos en estado de tanta fragilidad ocurrió en veinte días. Esta realidad era la que existía al 1º de marzo", agregó.

Montevideo Portal consultó al exministro de Trabajo, Ernesto Murro, que si bien declinó hacer comentarios, facilitó un texto que escribió luego del anuncio, en el que se refiere a este tema. Señaló que "es injusto y peligroso que (Lacalle) dude de cifras de informalidad".

Murro remitió el documento "Informalidad y políticas para la formalización laboral en Uruguay (2005-2016)", que Uruguay realizó para la OIT, que enumera varias acciones para la regularización de empleo hechas desde 2005, como la reinstalación de la negociación colectiva en el marco de los Consejos de Salarios, el Diálogo Nacional sobre Seguridad Social (que incluyó "la introducción de algunos cambios paramétricos para flexibilizar el acceso al sistema jubilatorio, la reforma del subsidio de desempleo, el cómputo de un año de trabajo adicional para las mujeres por cada hijo con un máximo de cinco años adicionales, la ampliación de licencias especiales -maternidad, paternidad y estudio entre las más relevantes- para trabajadores privados)", la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud, la reforma tributaria aprobada en diciembre del año 2006, que "junto a la política de promoción de inversiones también introdujo cambios relevantes que han promovido la formalización del trabajo", y las medidas "relativas a los sectores de trabajo rural y doméstico, dos de los sectores donde la informalidad ha tenido históricamente una incidencia muy importante en el Uruguay y que en la última década han mejorado considerablemente sus niveles de formalización".

La exministra de Turismo, Liliam Kechichian, también se refirió a este tema. "El presidente, si leyó bien los informes de la transición, verá que fuimos transparentes. Los datos de la encuesta permanente de hogares, principal herramienta para obtener datos sociales hablan de un 25% de informalidad (ayer el presidente confundió monotributistas con informales). Decimos claramente en nuestros informes que a pesar del enorme esfuerzo de formalización hecho en los últimos años, que nos llevó a tener cifras récord en el BPS, todavía quedaba mucho por hacer. No contribuye un presidente desconfiando de cifras, que son serias y transparentes. Tendemos la mano como FA, pero parecería que el gobierno ha decidido quedarse solo", escribió.

Con respecto al tema de fondo, Murro se preguntó: "A los altos ejecutivos, directores y gerentes de empresas privadas pero que hacen negocios con políticas públicas como compañías de seguros, Afaps, mutualistas y seguros privados de salud, bancos, etcétera, y que ganan de sueldos por mes de 2 millones, 4 millones, 6 millones y algunos aún más, ¿les van a pedir alguna colaboración para el coronavirus?"

"¿Y a los que hicieron plata a paladas con la suba del dólar? ¿Y los que viven de alquilar enormes campos o edificios?", continuó.