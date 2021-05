Política

Mujica: "No falló la ciencia; no fracasó la humanidad; fracasó la política"

Montevideo Portal

El expresidente José Mujica dedicó su audición en M24 de este lunes al Día de la Libertad de Prensa, y al "negocio infame" y "la guerra de intereses por encima del derecho de la vida" que generó la pandemia.

En ese sentido, sin nombrarlo, criticó un concepto planteado por el presidente Luis Lacalle Pou en su última conferencia de prensa. "¿Alguien entiende la vida en la sociedad sin libertad responsable? Si fracasa la libertad responsable, fracasa la humanidad, la vida en sociedad", dijo el presidente en la conferencia de prensa del 28 de abril. "No falló la ciencia, porque la ciencia advirtió con claridad y pidió blindar abril. Pero no se la escuchó. No se respetó y el resultado está a la vista. No fracasó la humanidad; fracasó la política", dijo Mujica este lunes.

Tras hacer un repaso de la situación global, el expresidente dijo que "en los planos domésticos de los países, las fallas de los países han sido notorias, desde las recetas de Trump a las de Bolsonaro". Además, agregó que "las manifestaciones multitudinarios negacionistas que asustan, no solo por el tamaño, por no usar tapaboca, por el griterío y las condiciones notables para el contagio, sino que asustan por la estupidez que representan". En referencia a estos grupos, dijo que "ante una evidencia que atesta los cementerios, ni se conmueven".

"No se podía evitar la pandemia, pero sí el aumento excesivo de los contagios y se pudo haber aminorado considerablemente el nivel de muertos. El mes de abril, que nos pidieron los científicos que fuera blindado, se convirtió en el mes de lutos, en el mes de los cementerios. Hubo días que fuimos campeones en contagios y en decesos proporcionalmente a nuestras dimensiones", aseguró.



Libertad de prensa

El presidente se refirió al Día de la Libertad de Prensa, que este lunes ha estado marcado por dos comunicados sobre la desvinculación del coordinador general de Subrayado, Eduardo Prevé, de Canal 10: el primer comunicado fue de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) y el segundo del canal.

"Estamos en un día de reconocimiento de importancia del periodismo; el día dedicado a los periodistas, que (...) con el uso de la información ayudan a corregir los inevitables defectos que también tiene la democracia y la condición humana, porque el mundo de los perfecto nos está vedado. Y el periodismo en estas circunstancias muy frecuentemente tiene que soportar las argucias del poder, utilizando la economía, los teléfonos, la amenaza, y la necesidad, porque los periodistas son seres humanos que necesitan vivir, familias por delante que dependen de ellos; y que naturalmente no son dioses, y como tales, deben procurar sostener su fuente de trabajo, porque por un lado tienen el objetivo de la libertad y por otro la evidencia de la necesidad", dijo el exmandatario.

"Conozco la historia de América Latina, la historia de los teléfonos, de las presiones sobre los centros de dirección, la historia del cerco económico. Las dictaduras aplastan al periodismo independiente; las democracias suelen enfermar de estabilidad y seguridad. Vaya hoy mi reconocimiento particular", concluyó el mandatario.

