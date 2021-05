Lema asumió en el Mides y adelantó "cambios" en la estructura, direcciones y programas

Política

Martín Lema asumió este lunes como nuevo ministro de Desarrollo Social tras la salida de Pablo Bartol. Según dijo, no se hizo un acto protocolar tras una decisión junto al presidente de la República ya que "hay que ir directamente a la cancha".

En entrevista con el informativo de Canal 4, Telenoche, Lema aseguró que a partir de este martes tendrán una gran cantidad de reuniones con diferentes direcciones y personas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para que "ilustren un panorama que permita dar una dirección" en la cartera.

El expresidente de la Cámara de Diputados dijo que asumir como titular del Mides representa un "desafío inmenso" ya que es un "lugar con mucha sensibilidad". "Un lugar de estas características es cuando el político le sale esas ganas y rebeldía de con absoluta determinación transformar una gran cantidad de cosas", opinó.

Consultado sobre el "perfil político" que pretende dar el gobierno en el Mides en relación con el "técnico" que daba el exministro Pablo Bartol, Lema dijo que las razones "pertenecen al presidente" y que no le corresponde a él realizarlas. Sin embargo, aseguró que en el Mides aspiran ser el "ministerio de la oportunidad".

"Tiene que tener la absoluta determinación de no dar un uruguayo por perdido, no dar una persona por perdida, que dentro del marco del desarrollo de la tarea hay una parte que tiene que ver con un carácter ejecutivo, con tareas que hay que ejecutar que pertenecen al Mides, pero hay otra parte que hay que coordinar articular", indicó.

"Aspiramos que sea un lugar de abrir puertas. Algunas de esas puertas dependen del Mides a través de distintas iniciativas. Otras tienen que ver con la coordinación y nosotros en esto, si tenemos la posibilidad de ampliar un equipo con otros organismos para ser más eficientes a los efectos de disponer oportunidades, es parte de nuestra tarea", agregó.

En este sentido, Lema explicó que en este nuevo Mides "no van a hablar de programas", sino que "van a hablar de personas". "Un programa si no está bien diseñado hace que los recursos no lleguen a las personas que tienen que llegar. Lo que vamos a hacer es una iniciativa que es hacer una evaluación de los programas del Mides para conocer el impacto y ahí puede desembocar en menor cantidad de programas, en mayor o en rediseño de los que están porque el foco tiene que ser la persona", afirmó.

Con respecto a los comentarios de la oposición con que se pretende "desmantelar" el Mides, Lema respondió: "Cuando se dice desmantelamiento, desmantelar un programa no quiere decir desmantelar la política social. Crear un programa no significa ejecutar una política social. Hay que ver el contenido y ver el seguimiento".

"El análisis a partir de mañana es que se dé una fotografía para entrar en el contenido a los efectos de que los programas no pueden ser los protagonistas. Es más, en muchos casos el Mides no va a ser el protagonista, hay que dejar el ego institucional de lado. Cuando una persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad seguramente no alcance con una iniciativa del Mides para tratar el tema del fondo. Seguramente haya que hacer diferentes coordinaciones con organismos del estado que permitan teniendo humildad saber quién tiene la llave de abrir esas puertas", añadió.

Finalmente, Lema aseguró que se van a hacer revisiones dentro de la cartera e informó que tienen definido hacer revisiones estructurales que implican cambios en lo que tiene que ver con las estructuras, cambios en direcciones y cambios en programas.

Sobre el centro de su gestión, el nuevo secretario de Estado dijo: "Vamos a empezar por las reuniones, por pararnos en la cancha y sería muy injusto desechar áreas que son de extrema sensibilidad y de mucha necesidad. Hay un estadio de contexto sanitario que eso amerita esfuerzos puntuales para enfrentar adversidad y también con la cabeza puesta cuando termine la pandemia. Eso amerita que demos respuesta específicos y ayudemos a dar respuestas en otros".