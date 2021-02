Monzeglio a críticas por hotel en Rocha: “Evidentemente, hay gente que le cuesta soltar”

Política

El Ministerio de Turismo abrió este miércoles un llamado de interés internacional para la construcción del hotel cinco estrellas con casino privado en el departamento de Rocha. El centro turístico estará ubicado en la costa del departamento, pero se podrá elegir el lugar, entre La Paloma y el Chuy. Además, las autoridades dispusieron facilidades para la obtención del terreno, que incluso podría ser público.

Montevideo Portal dialogó con el ex subsecretario de Turismo Benjamín Liberoff para conocer cómo había recibido la noticia. El exjerarca recordó en primer lugar que por la pandemia hoy están cerrados el 60% de los hoteles en el Uruguay. Además, explicó que los casinos hoy en día están teniendo "dificultades para operar" porque "no hay clientela".

En este sentido, dijo que pensar que la creación del hotel en Rocha "es una salida para el Uruguay" parece un "contrasentido" ya que actualmente el hotel Enjoy, que es la empresa más grande del este del Uruguay, le aseguró el trabajo a sus empleados y la gran mayoría de los hoteles tiene a sus trabajadores desempleados.

"Además, se anuncian otros posibles hoteles, uno para Atlántida y otro para Carmelo. En el mundo está cambiando la tendencia. El mismo juego, el casino, no hay ningún estudio que amerite a pensar que hay espacio para más casinos en el Uruguay", criticó Liberoff.

Para el ex subsecretario este contrasentido "demuestra que no hay un plan estratégico en el Uruguay para desarrollar el Turismo ni para sobrevivir" y que la falta de un plan estratégico alrededor de la creación de este hotel hablaba de la "improvisación" de las autoridades.

Los dichos del exjerarca generaron cierto malestar en las actuales autoridades del Ministerio de Turismo. El subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, dialogó con Montevideo Portal y contestó las declaraciones de Liberoff. En primer lugar, se preguntó si "realmente este jerarca habla de improvisación". "¿El mismo que estuvo años afirmando que íbamos a 'captar un gran caudal del millón trescientos mil golfistas chinos'?", se preguntó.

Además, dijo que "basta con googlear golfistas chinos y el apellido del exjerarca" y aparecerá en los diarios "de cuando le surgían esas ideas fantasiosas". Además, agregó: "Evidentemente hay gente que le cuesta soltar".

Por otra parte, el subsecretario de Turismo se preguntó a quién le puede molestar el llamado a expresión de interés para construir un hotel con casino "que no costó ni cincuenta dólares en fotocopias". Recordó también que la idea del casino de cinco estrellas en Rocha fue algo que la propia exministra de Turismo Lilián Kechichián había abogado en 2005.

Luego, el subsecretario apuntó contra Liberoff: "Se habrá olvidado cuando su gobierno cerró Pluna y dejó tirados miles y miles de turistas por todo el mundo y la farra nos costó centenas de millones de dólares; se habrá olvidado de la aventura de Alas U, que nos costó 45 millones de dólares más. Eso sí que es 'improvisación'.

Consultado Monzeglio sobre el plan estratégico que, según Liberoff, no hay, Monzeglio dijo que "obviamente hay un plan estratégico general, pero que, por culpa de la pandemia, no se pudo desarrollar todavía. "Hay planes estratégicos que no hemos podido aplicar. Si estamos hablando de un collar de tres proyectos en la costa que van de Carmelo a Rocha, obviamente que responde a un plan estratégico", afirmó.

Y continuó: "Y 'contrasentido' es contratar millones de pesos en publicidad para que los uruguayos nos quedáramos a vacacionar en Uruguay y a los dos días tomarte un crucero, del cual nos enteramos porque quedó varado en medio del Océano Pacifico".

Finalmente, el jerarca aseguró que "hay algo que sí le da esperanza" y es que las personas que critican ahora, "son las que se opusieron a la construcción del Conrad, a la doble vía a Punta del Este y al nuevo Aeropuerto de Carrasco". "Tienen tan mala vibra que quizás tengamos suerte y sigamos captando inversiones", aseguró.

