“Improvisación y contrasentido”: críticas de un exjerarca de Turismo al hotel de Rocha

Política

Montevideo Portal

El Ministerio de Turismo abrió este miércoles un llamado de interés internacional para la construcción del hotel cinco estrellas con casino privado en el departamento de Rocha. El centro turístico estará ubicado en la costa del departamento, pero se podrá elegir el lugar, entre La Paloma y el Chuy. Además, las autoridades dispusieron facilidades para la obtención del terreno, que incluso podría ser público.

En la conferencia de prensa el ministro Germán Cardoso explicó que el llamado tiene dos partes: la primera, que comenzó hoy, consta de 90 días para que grupos privados puedan presentar proyectos al llamado de interés de expresión. La segunda etapa será el llamado a licitación, en el que podrán participar inversores que no hayan participado de la primera etapa. De todas formas, los que sí lo hayan hecho en los primeros 90 días tendrán "puntaje a favor" sobre los que se presenten en la segunda etapa.

Los proyectos serán estudiados por un equipo técnico contratado por la cartera y la Intendencia de Rocha, para luego decidir cuál es la mejor opción.

Montevideo Portal dialogó con el ex subsecretario de Turismo Benjamín Liberoff para conocer cómo había recibido la noticia. El exjerarca recordó en primer lugar que por la pandemia hoy están cerrados el 60% de los hoteles en el Uruguay. Además, explicó que los casinos hoy en día están teniendo "dificultades para operar" porque "no hay clientela".

"El Sofitel tiene casino y está cerrado. El Cipriani se le renovó la concesión y está viendo cómo reformula para ver cómo bajar la inversión. En el mundo los hoteles de porte importante y con casino están viendo cómo se reestudia el negocio porque en estos momentos con la pandemia se ha repensado el negocio", aseguró.

En este sentido, dijo que pensar que la creación del hotel en Rocha "es una salida para el Uruguay" parece un "contrasentido" ya que actualmente el hotel Enjoy, que es la empresa más grande del este del Uruguay, le aseguró el trabajo a sus empleados y la gran mayoría de los hoteles tiene a sus trabajadores desempleados. "Además, se anuncian otros posibles hoteles, uno para Atlántida y otro para Carmelo. En el mundo está cambiando la tendencia. El mismo juego, el casino, no hay ningún estudio que amerite a pensar que hay espacio para más casinos en el Uruguay", criticó Liberoff.

Para el ex subsecretario este contrasentido "demuestra que no hay un plan estratégico en el Uruguay para desarrollar el Turismo ni para sobrevivir". "No hay perspectiva de cómo traer turistas. No se acordó con el Grupo Asesor Científico Honorario cuál puede ser la ventana sobre la base de la cual se pueda intentar que venga gente de afuera. Si los trabajadores de los camiones pueden entrar al Uruguay viniendo desde afuera, se les hace un test y tienen trazabilidad, ¿cuál es la razón por la cual alguien de un banco de la Argentina que tiene una casa en Uruguay no puede ser sometido a un test, que lo controle el Uruguay, que Uruguay tenga soberanía de control sanitario y establecer condiciones", se preguntó.

Liberoff insistió en que, si no se busca "por ahí, no tenemos alternativa" y recordó que, en ninguno de los desarrollos estratégicos que tenían los trabajos de los sectores públicos y privados en Rocha, se hablaba de que una de las alternativas sea un hotel casino. "La prueba está que ahora levantaron la concesión que tenía porque el que tenía la concesión de La Esmeralda nunca se interesó en 17 años", indicó.

"¿Cuál es el plan estratégico de desarrollo de turismo que hay? No existe, había uno e incluso hay que reverlo porque después del 13 de marzo cambió todo en el turismo. ¿En qué concepto de desarrollo del país se inscribe este proyecto o solamente es para ver si traigo una inversión en un determinado lugar?, en un momento en que los casinos en Uruguay tienen problemas y en el mundo lo está repensando como negocio. No es un problema de cerrarse a pensar una cosa, pero decime en qué plan lo pones", concluyó el ex subsecretario de Turismo.

Montevideo Portal