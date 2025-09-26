Locales

Mojarse es opcional: enterate de cuándo será el momento pico de lluvia este finde

Pese a que la primavera comenzó oficialmente en la tarde del lunes, esta semana el invierno se atrincheró en el termómetro, dispuesto a pelear hasta el último grado.

Si bien las proyecciones meteorológicas hablan de una razonable alza de las temperaturas en los próximos días, la temporada invernal daría sus últimos estertores bajo la forma de frío y lluvia.

Por fortuna —al menos para quienes prefieren los días soleados— las precipitaciones no se extenderían durante todo el fin de semana y se concentrarían en unas horas.

Para el sábado, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) prevé “una jornada gris, húmeda, con lluvias y probables tormentas en todo el país debido al pasaje de un sistema frontal”.

El agua se retirará hacia el domingo, día que comenzará con una mañana fría, “con algunas lluvias escasas en el sur, este y noreste a primera hora”, pero se espera una mejora posterior “con disminución de nubosidad”.

También el meteorólogo Mario Bidegain vaticinó lluvias para el sábado. Su anuncio, basado en los servicios meteorológicos oficiales de Brasil prevé para Uruguay precipitaciones de entre 15 y 60 mm.

Tres de los principales modelos meteorológicos del planeta coinciden también en adelantar lluvias para el sábado: se trata del ECMWF, desarrollado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas; el GFS, creado y utilizado por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica estadounidense, y el ICON, diseñado por el Centro Meteorológico alemán.

En particular, el GFS y el ICON también coinciden en cuál será el momento más intenso de las precipitaciones. Ambos pronostican que hacia el mediodía, entre las 11 y las 13 horas, se producirían las lluvias más copiosas. Asimismo, estas se concentrarían en una franja que atravesaría el país de sur a norte por el área central. En el mapa, se aprecia que la zona este sería la menos castigada.

Estos tres modelos, al igual que las plataformas internacionales Meteored, AccuWeather y The Weather Channel, también señalan una mejoría a partir del domingo, aunque durante esa jornada podrían ocurrir chubascos.