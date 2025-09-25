Locales

“Pasaje de un sistema frontal”: cómo estará el tiempo el fin de semana, según Inumet

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) publicó este jueves el pronóstico del tiempo para el fin de semana.

“El viernes iniciará frío en la mañana, pero la tarde se presentará templada, con aumento de nubosidad y humedad”, señaló.

Asimismo, se prevén temperaturas mínimas de entre 4° y 7° y máximas que rondarán entre 21°y 25°, según la zona del territorio nacional.

Para el sábado, Inumet adelantó que será “una jornada gris, húmeda, con lluvias y probables tormentas en todo el país debido al pasaje de un sistema frontal”.

“Además, se prevé que el viento incremente principalmente en la zona este”, agregó. La diferencia entre mínimas y máximas se reducirá, pues oscilarán entre los 8° y 11° y los 18° y 22°.

La mañana del domingo “será fría, con algunas lluvias escasas en el sur, este y noreste a primera hora”, pero se espera una mejora posterior “con disminución de nubosidad”.

Las temperaturas mínimas se ubicarán entre los 7° y 11°, mientras que las máximas llegarán a estar entre 19° y 24°.

Montevideo Portal