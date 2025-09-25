Locales

Tras el frío casi invernal, hay fecha para que comiencen a aumentar las temperaturas

La región está atravesando días de temperaturas de un dígito. Por ejemplo, este jueves, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció máximas de 18 °C, pero mínimas de 3 °C.

Se espera que en el área metropolitana la sensación térmica alcance los 10 °C, mientras que en el resto del país sí llegará cerca de los 18 °C. Sin embargo, la masa de aire frío que está azotando a Uruguay y que luego se trasladará al sur de Brasil dejará de surtir efecto en los próximos días.

El meteorólogo Mario Bidegain explicó que, a partir de este viernes, se prevé un ascenso en las temperaturas. La máxima llegará a los 20 °C y la mínima rondará los 10 °C.

La masa de aire frío dejará lugar a un tiempo más cálido, aunque no alcanzará para hablar de fenómenos como el veranillo. Bidegain indicó que el comportamiento del tiempo será “típico de primavera”.

Inumet, por su parte, prevé que haya un ascenso de la temperatura, aunque el sábado se espera un desmejoramiento del tiempo con anuncios de lluvia. La temperatura, ese día, no superará los 18 °C.

Los días siguientes sí se mantendrán con máximas de entre 21 °C y 23 °C, de acuerdo con el organismo.

