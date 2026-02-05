Ministro Mahía comparecerá en el Parlamento luego del feriado de Carnaval: los motivos

Política

Montevideo Portal

El titular del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), fue convocado a la Comisión Permanente del Parlamento para el próximo miércoles 18 de febrero, el día después del feriado de Carnaval, tras ser citado por el senador colorado Robert Silva.

El expresidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (Codicen-ANEP) convocó a Mahía junto con el actual jerarca de ANEP, Pablo Caggiani, según informó en primera instancia El País.

“Sin evidencia y sin evaluaciones el gobierno da marcha atrás en educación afectando en particular a los que menos tienen. Por ello hemos convocado a las autoridades al Parlamento el próximo 18 de febrero”, escribió en X el legislador del Partido Colorado.

Silva increpará a los jerarcas del MEC y ANEP por lo que entiende es un “retroceso” en materia educativa. También lo hará por el proyecto de creación de la Universidad de la Educación que el ministerio envió recientemente al Poder Legislativo, y generó críticas de la oposición.

Dicha iniciativa ya se encuentra a estudio de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, de acuerdo con la página web del Parlamento.

A mediados de diciembre Mahía fue interpelado en la Cámara de Diputados, luego de que la oposición criticó la resolución tomada por el directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) ante la polémica con el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, quien al asumir como titular del centro de salud, mantuvo sus cargos en instituciones privadas, lo que para los legisladores opositores constituye una falta a la Constitución.

Montevideo Portal