“No estaba en condiciones”: oposición cuestiona respuestas de Mahía en la interpelación

Política

Montevideo Portal

Luego de la interpelación al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, finalizara la coalición republicana brindó una conferencia de prensa en la que cuestionó la falta de integrantes del directorio de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) y las respuestas del jerarca.

Este martes se desarrolló la instancia en la Cámara de Diputados. La decisión de interpelar a Mahía se dio luego de que la oposición critique la resolución tomada por el directorio de la Jutep ante la polémica con el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza, quien al asumir como titular del centro de salud, mantuvo sus cargos en instituciones privadas, lo que para los legisladores opositores constituye una falta a la Constitución.

En conferencia de prensa, el diputado del Partido Nacional Pablo Abdala mencionó que al finalizar la interpelación desde la coalición republicana se fueron satisfechos, ya que “era pertinente generar esta instancia de exigir la responsabilidad del Poder Ejecutivo con relación a las irregularidades e ilicitudes que a quedaron claramente expuestas y demostradas, que perpetró el directorio de la Jutep”, mencionó.

Para el nacionalista, el organismo actuó con “con abuso de sus atribuciones”, debido a que los miembros del directorio de la Jutep realizaron “el ejercicio de la competencia que obligaría a actuar con independencia de criterio, pero hacerlo en términos de servir un interés partidario”, afirmó.

“La mayoría del directorio de la Jutep y particularmente su presidenta [Ana Ferraris] actuaron con criterio y con sentido de manipulación a la hora de dirigir los asuntos, de tramitar y procesar las denuncias, todo lo cual describe una situación muy grave desde el punto de vista institucional”, agregó.

Abdala explicó que las dudas de la oposición no fueron contestadas por Mahía, por lo que desde la coalición republicana se elevó una declaración, la que manifiesta que las declaraciones del jerarca “resultaron insatisfactorias” y que la falta e la presencia de la presidenta de la Jutep “impidió que se diera respuestas a las interrogantes e imputaciones formuladas”.

“El ministro no estaba en condiciones, no quiso o no pudo contestar sobre aspectos que hacen a la vida interna de la Jutep en los términos que nosotros estamos diciendo”, analizó.

“Actuar con abuso de atribuciones, impostar, mentirle al país en el sentido de que se está actuando en el ejercicio de una independencia de criterio, de una independencia técnica que en realidad se está violando y en función de eso servir o poner esa actitud al servicio de intereses partidarios o de intereses políticos es eso un temperamento totalitario”, aseguró.

Por otro lado, el diputado del Partido Colorado Gabriel Gurméndez aseguró: “La Jutep, responsable de la transparencia y de la ética pública en Uruguay, es conducida con criterios pocos transparentes, su actuación, la forma en que se ha manejado con desvío de poder y con arbitrariedad”.

Para el legislador colorado el Ministerio de Educación y Cultura “ha escondido a la Jutep”, ya que los integrantes del organismo no se hicieron presentes en el Parlamento.

Montevideo Portal