Miles de personas marcharon a Torre Ejecutiva por “paz, justicia y libertad” en Palestina

Montevideo Portal
Miles de personas marcharon en la tarde de este jueves 9 de octubre por 18 de Julio en apoyo y reclamo de “paz, justicia y libertad” para Palestina.
La movilización, organizada por la Coordinadora Pro Palestina, partió desde la explanada de la Intendencia de Montevideo y terminó en la plaza Independencia, donde se leyó una proclama frente a Torre Ejecutiva.
Además, hubo otras congregaciones y actividades en distintos puntos del interior del país.
“Estamos llamando, incitando a la gente a que venga para apoyar esta causa justa y pedirle al gobierno la ruptura de relaciones con Israel, tanto diplomática como políticas y comerciales, y decir ‘basta ya’ y condenar de una vez por todas este genocidio”, dijo a Subrayado (Canal 10) Daniela Lopes, integrante de dicha coordinadora.
Por su parte, Vitto Mata, también integrante de dicha agrupación, explicó que la consigna de “Basta de genocidio. Paz, justicia y libertad” no refiere a “cualquier paz, cualquier libertad y cualquier justicia”. Según explicó al citado medio, “tienen un contenido y son necesarias” las tres palabras, ya que “se trata de una paz que reconozca derechos” y la “soberanía” del pueblo palestino, “que [sean ellos] quienes decidan su destino y no reciban del exterior como una especie de protectorado, que tiene mucho de colonialismo”.
En este sentido, apunta a que “se pueda expresar el pueblo palestino acerca de cómo quiere construir su futuro”.
Por otro lado, Lopes insistió en que el gobierno del presidente Yamandú Orsi “no está a la altura de otros” de América Latina e instó a que “debe pronunciarse de una vez y decir que es un genocidio”.
En declaraciones a MVD noticias (TV Ciudad), la integrante de Coordinadora Pro Palestina señaló que la proclama leída frente a Torre Ejecutiva “extiende” la consigna. Es decir, detalla por qué exigen paz, justicia y libertad, y enfatiza que “no son solo lindas palabras, sino que tienen un peso importante”.
Finalmente, se refirió también al acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás que pondría un fin al conflicto que ya lleva dos años. “Creemos que es el comienzo de una tranquilidad”, valoró.
De la marcha participaron el Pit-Cnt, el movimiento estudiantil y varias organizaciones sociales y barriales. El Frente Amplio también convocó a una movilización en respaldo a Palestina, que se congregó en 18 de Julio y Germán Barbato, a pocas cuadras de la citada por la Coordinadora Pro Palestina.
Montevideo Portal
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]