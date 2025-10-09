Miles de personas marcharon a Torre Ejecutiva por “paz, justicia y libertad” en Palestina

Política

Miles de personas marcharon en la tarde de este jueves 9 de octubre por 18 de Julio en apoyo y reclamo de “paz, justicia y libertad” para Palestina.

La movilización, organizada por la Coordinadora Pro Palestina, partió desde la explanada de la Intendencia de Montevideo y terminó en la plaza Independencia, donde se leyó una proclama frente a Torre Ejecutiva.

Además, hubo otras congregaciones y actividades en distintos puntos del interior del país.

“Estamos llamando, incitando a la gente a que venga para apoyar esta causa justa y pedirle al gobierno la ruptura de relaciones con Israel, tanto diplomática como políticas y comerciales, y decir ‘basta ya’ y condenar de una vez por todas este genocidio”, dijo a Subrayado (Canal 10) Daniela Lopes, integrante de dicha coordinadora.

Por su parte, Vitto Mata, también integrante de dicha agrupación, explicó que la consigna de “Basta de genocidio. Paz, justicia y libertad” no refiere a “cualquier paz, cualquier libertad y cualquier justicia”. Según explicó al citado medio, “tienen un contenido y son necesarias” las tres palabras, ya que “se trata de una paz que reconozca derechos” y la “soberanía” del pueblo palestino, “que [sean ellos] quienes decidan su destino y no reciban del exterior como una especie de protectorado, que tiene mucho de colonialismo”.

En este sentido, apunta a que “se pueda expresar el pueblo palestino acerca de cómo quiere construir su futuro”.

Por otro lado, Lopes insistió en que el gobierno del presidente Yamandú Orsi “no está a la altura de otros” de América Latina e instó a que “debe pronunciarse de una vez y decir que es un genocidio”.

En declaraciones a MVD noticias (TV Ciudad), la integrante de Coordinadora Pro Palestina señaló que la proclama leída frente a Torre Ejecutiva “extiende” la consigna. Es decir, detalla por qué exigen paz, justicia y libertad, y enfatiza que “no son solo lindas palabras, sino que tienen un peso importante”.

Finalmente, se refirió también al acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás que pondría un fin al conflicto que ya lleva dos años. “Creemos que es el comienzo de una tranquilidad”, valoró.

De la marcha participaron el Pit-Cnt, el movimiento estudiantil y varias organizaciones sociales y barriales. El Frente Amplio también convocó a una movilización en respaldo a Palestina, que se congregó en 18 de Julio y Germán Barbato, a pocas cuadras de la citada por la Coordinadora Pro Palestina.

