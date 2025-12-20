Mercosur: presidentes analizaron el acuerdo que no firmó la UE y el semestre que terminó

Internacionales

Los presidentes de los Estados que forman parte del Mercosur se reunieron este sábado en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu para celebrar una nueva Cumbre de Jefes de Estado del bloque, en un encuentro que estuvo marcado por el balance del semestre, el impulso a la agenda de integración y la proyección internacional del organismo regional, informó Cancillería a través de un comunicado.

En la instancia participaron los presidentes de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, así como el canciller de Bolivia, país que está en proceso de adhesión al bloque.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, los presidentes mantuvieron un “diálogo constructivo y cordial sobre la coyuntura actual del Mercosur y sus perspectivas futuras”. Además, destacaron los avances alcanzados durante el semestre, que —señalaron— consolidan “el papel de un Mercosur abierto como instrumento de desarrollo, prosperidad e inserción competitiva en la economía global”.

Durante la cumbre, los jefes de Estado reafirmaron la necesidad de continuar con la revisión y el ajuste del Arancel Externo Común, así como profundizar la armonización normativa en sectores estratégicos como el automotor, la energía y el comercio. En la misma línea, resaltaron los progresos en materia regulatoria, incluyendo los debates sobre el etiquetado nutricional frontal y la elaboración de una Guía de Análisis de Impacto Regulatorio. También valoraron la plena operatividad del Certificado de Origen Digital, al que calificaron como “una herramienta fundamental para facilitar el comercio intrazona”.

La agenda incluyó además un fuerte énfasis en la transición energética, la integración de los mercados de biocombustibles, el desarrollo de corredores bioceánicos y el rol estratégico de la Hidrovía Paraguay-Paraná. En paralelo, los mandatarios subrayaron la importancia de avanzar en ciencia, tecnología e innovación, así como en la economía digital, reconociendo que la autonomía tecnológica y la seguridad de las infraestructuras críticas son “elementos centrales para el desarrollo sostenible e inclusivo del Mercosur”.

Además, manifestaron su decepción por la no firma del acuerdo con la Unión Europea. Al respecto, señalaron que el texto alcanzado “es el resultado de un equilibrio cuidadosamente construido tras 26 años de negociaciones” y expresaron su confianza en que la UE complete sus trámites internos para concretar la firma.

Por otro lado, en el comunicado se destaca que se retomaron las “negociaciones para profundizar el Acuerdo de Comercio Preferencial entre el Mercosur y la India, con miras a ampliar la cobertura arancelaria y los flujos de comercio bilateral”.

Mientras que por último, en el documentó se menciona: “el avance de las negociaciones con Japón, con miras a definir los términos de una asociación estratégica destinada a profundizar las relaciones comerciales entre el Mercosur y ese país”.

