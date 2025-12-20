Política

En cumbre del Mercosur, Orsi insistió en su modernización para acceder a más mercados

El presidente de la República, Yamandú Orsi, participó este sábado de la Cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú, Brasil, donde insistió en la necesidad de “modernizar” el bloque económico.

El mandatario reafirmó la “plena pertenencia” de Uruguay al grupo de países sudamericanos, así como su “firme voluntad de contribuir a su consolidación como la plataforma estratégica” que Uruguay “siempre [ha] aspirado” tener para su inserción internacional. “No obstante, es imperativo que, en la medida en que nuestras necesidades evolucionen, el bloque sea lo suficientemente flexible y moderno para brindarnos el espacio necesario para fomentar el desarrollo de nuestras economías y generar crecimiento y beneficios sustanciales para nuestros pueblos”, manifestó el jerarca durante su uso de la palabra en la cita internacional.

Es en este marco que la “modernización” del bloque “resulta no solo oportuna, sino claramente necesaria para poder repotenciarlo”, reafirmó.

Esta modernización, apuntó Orsi, debe estar “orientada a su fortalecimiento, a mejorar su eficiencia y a alinearlo con los desafíos que plantea [su] agenda externa”.

Lo que se viene

El presidente uruguayo repitió la posición de Uruguay respecto al atraso en la firma del acuerdo del bloque sudamericano con la Unión Europea, enunciada por el canciller Mario Lubetkin (quien estaba junto al mandatario en su discurso) en la Reunión del Consejo del Mercado Común de este viernes 19.

De todas formas, Orsi se refirió también a “otros frentes de negociación” actualmente en agenda del Mercosur.

Así, reiteró el “pleno interés” de Uruguay de concluir “en el corto plazo” las negociaciones en curso, “en particular” con Emiratos Árabes Unidos y Canadá. “Del mismo modo, destacamos la importancia de continuar el dialogo con la India y Vietnam, con miras a avanzar hacia una mayor profundización económica”, señaló.

“En relación con Corea del Sur, el Reino Unido e Indonesia, expresamos nuestro mayor interés en iniciar negociaciones conducentes a la celebración de acuerdos de libre comercio”, profundizó el presidente de la República. A su vez, a nivel regional, Orsi manifestó que se “está en condiciones” de iniciar negociaciones comerciales bilaterales con Panamá, además de “avanzar” en la profundización de la agenda comercial con Ecuador en coordinación con el Mercosur.

Caribeño

Finalmente, Orsi se refirió a la situación en Venezuela y expresó, pues, la “voluntad inquebrantable” de Uruguay de “colaborar activa y constructivamente en la restauración pacífica del orden institucional y democrático” en dicho país caribeño.

En tal sentido, el presidente uruguayo aseguró que esto debe realizarse “en el marco del respeto de los principios del derecho internacional”, tales como la “integridad territorial” de los estados, el respeto a su “soberanía e independencia” y la “abstención al uso y amenaza” de la fuerza, así como “la resolución pacífica de las controversias”.

A continuación, el discurso completo de Orsi, según difundió Presidencia:

