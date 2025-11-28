Locales

Megaboda de paraguayos empezó con sunset en José Ignacio: video y qué se sabe hasta ahora

Montevideo Portal

La megaboda de dos familias de millonarios paraguayos sacude este fin de semana el movimiento habitual de Punta del Este en esta época del año. El casamiento tendrá más de 800 invitados en la celebración del día sábado, y para la que está previsto el arribo de al menos 15 vuelos chárter y comerciales.

Los novios son Ricardo Squef y Giuliana Tenace. Ella integra con una familia de abogados con amplia trayectoria en Paraguay. Él es parte de los accionistas del gigantesco Grupo Vierci.

La celebración será por todo lo alto, con festejos de diferente magnitud, que incluirán un concierto de la estrella colombiana Carlos Vives.

En el cronograma de actividades, la megaboda ya tuvo su puntapié este jueves. De acuerdo a lo informado por Cadena del mar, el primero de los festejos fue un “sunset” en el parador La Susana, ubicado en José Ignacio.

#BodaParaguayaEnPunta



Así arranco el Sunset ayer.

Tengo data desde adentro ?? pic.twitter.com/zYU4WVRPiC — AltaFacha (@AltaFachaUy) November 28, 2025

COMENZÓ LA MEGA BODA DEL PRIMER NIETO DE AJV EN PUNTA DEL ESTE.?? https://t.co/aP14iwBF1w pic.twitter.com/5iwIDMOqZW — Sebastián Álvarez Albanell (@sebaalvareza) November 27, 2025

La celebración principal tendrá lugar frente al faro de Punta del Este, en una ceremonia religiosa.

La organización incluye la ocupación de tres manzanas completas del balneario, con propiedades adaptadas para alojar a invitados VIP.

Los detalles de la seguridad privada contratada y montada para este evento también han sido poco frecuentes para Maldonado. Habrá más de 40 custodios y 35 camiones blindadas, además de inhibidores de drones.

Montevideo Portal