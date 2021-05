Medina: No hay datos de que otra dosis de Pfizer dé más inmunidad a vacunados con Sinovac

Locales

El director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República (UdelaR) Julio Medina publicó en su cuenta de Twitter un hilo con en el que explica que por el momento "no hay evidencia" de que una tercera dosis de la vacuna de Pfizer le otorgue más inmunidad a los inoculados con la vacuna de Sinovac.

"En ciencia las cosas necesitan ser probadas. Sí tenemos datos sobre uso de dos plataformas vacunales distintas (para 1a y 2da dosis) como Oxford/AstraZeneca y Pfizer/BioNtech, pero no tenemos ningún estudio con Coronavac", explicó el infectólogo que es integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) y miembro de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones.

"En teoría (del punto de vista inmunológico) no debería haber problemas con intercambiar plataformas vacunales (pero como bien dice el inmunólogo Prof. Alejandro Chabalgoity), esto es en teoría, porque no sabemos qué pasaría si esas dosis extras de Pfizer/BioNtech o de J&J/Janssen se dieran muy precozmente (por ejemplo antes de los 3 meses de haber completado la vacunación con Coronavac)", agregó.



Medina comentó que "la pérdida de efectividad de Coronavac en mayores de 70 años como se ha publicado recientemente (Brasil), en nuestro país no es un problema, dado que Uruguay decidió vacunar a esa franja etaria con Pfizer/BioNtech o con Oxford/AstraZeneca".



"En suma: no podemos recomendar esa estrategia hasta disponer de más evidencia", sostuvo Medina con respecto a una eventual tercera dosis de Pfizer a vacunados con Sinovac."Es una decisión personal que cada uno deberá tomar. Mientras tanto debemos seguir cuidándonos y cuidando a los demás", señaló el infectólogo.

Se analiza

En procura de la ansiada inmunidad de rebaño, el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) evalúa diversas estrategias. Estas incluyen la posibilidad de sumar nuevas vacunas a las que se administran en nuestro país, o sumar una tercera dosis.

"Estamos vacunando a una buena parte de la población con una vacuna con una efectividad en el entorno de un 55% y 60%", explicó Rafael Radi, coordinador del GACH, en reportaje al semanario Búsqueda.



El científico se refería así a la vacuna Coronavac, de Sinovac, la más usada en Uruguay. Si bien esta vacuna resulta altamente efectiva a la hora de evitar cuadros sintomáticos o severos de covid, no lo es tanto respecto a evitar la transmisión del virus que causa la enfermedad.

En abril pasado, un estudio llevado a cabo en Chile atribuyó a esta vacuna un 67 % de eficacia en la prevención de contagio, (contra más del 90 % en Pfizer y Moderna) y sugirió una tercera dosis del mismo preparado en personas añosas o inmunodeprimidas.

"Va a ser difícil conseguir inmunidad de rebaño con la plataforma de vacunas que tenemos nosotros y pensando en escenarios de posibles nuevas variantes", añadió Radi durante su entrevista realizada por el periodista Federico Castillo.

Una de las posibilidades que se estudian consiste en sumar una tercera dosis con vacunas de ARN mensajero, como las ya mencionadas Pfizer y Moderna.

"En el mundo se están haciendo ensayos de mezcla de vacunas. Ya hay ensayos clínicos publicados con Astrazeneca-Pfizer y Pfizer-Astrazeneca. No hay nada hecho con CoronaVac-Pfizer. Uruguay podría ser, y eso lo estamos manejando dentro del GACH, una punta de lanza en ese sentido, realizando los estudios clínicos y demostrando que eso es seguro y que ofrece mayor protección. Lo que indica la experiencia es que es un camino que uno lo visualiza como que puede ser interesante a seguir.", señaló Radi.

"Habrá que reforzar la inmunidad que se ha tenido a virus inactivado. Esto requiere un abordaje médico y bioético que necesita pasar por determinadas etapas. Poco sabemos de cada cuanto hay que revacunar. Quizás es como una nueva vacunación", expresó el científico.



"Resultados alentadores"



El presidente Luis Lacalle Pou compartió en su cuenta de Twitter un informe con resultados preliminares del Ministerio de Salud Pública (MSP) con respecto al estudio de efectividad de vacunación contra el coronavirus.

El informe señala que "al 25 de mayo del presente año, en Uruguay, las personas vacunadas con al menos una dosis de vacuna para COVID-19 corresponden al 45,8% de la población". "Del total de la población del país, el 28% recibió las dos dosis del esquema definido. Esta cifra es un gran logro para el país, resultado de una exitosa planificación y la adhesión de la población a la campaña", señala el texto.



En las principales conclusiones, el MSP destaca que "la reducción de casos de COVID-19, habiendo transcurrido más de 14 días desde la última dosis de vacuna, es 57% para Coronavac y 75% para Pfizer".

Además, "la reducción de internación en CTI por COVID-19, habiendo transcurrido más de 14 días desde la última dosis de vacuna, es de 95% para Coronavac y 99% para Pfizer".

Con respecto a la reducción en la mortalidad por COVID-19, habiendo transcurrido más de 14 días desde la última dosis de vacuna, "es 97% para Coronavac y 80% para Pfizer", según el reporte.

"Estas cifras son preliminares, y deben interpretarse cautelosamente ya que no tiene en cuenta la edad de las personas, sus comorbilidades y los grupos de elevada exposición (personal de salud). Estos ajustes estadísticos serán comunicados en próximos informes", informa la cartera.

"Se demuestra, que la vacunación es una herramienta fundamental para contener el avance y consecuencias de la pandemia", concluye el texto.