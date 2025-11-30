Locales

Medidas del BPS por atrasos en trámites “están funcionando”: “Bajamos más de un 60%”

Montevideo Portal

La presidenta del Banco de Previsión Social (BPS), Jimena Pardo, aseguró que las medidas que aplicó el organismo desde mitad de año “están funcionando”.

Según dijo en una nota con Presidencia, el organismo tenía una “urgencia” en “el corto plazo” con los “grandes atrasos”. “En mayo, teníamos 58.103 expedientes relacionados con prestaciones, que es lo más sensible que tiene el banco”, recordó la jerarca.

Así, señaló que el proceso de optimización viene “muy bien”: “Si lo miramos sin nuevos ingresos mensuales, bajamos más de un 60%. Tenemos unos 23 mil trámites al 31 de octubre”.

En ese sentido, indicó que “bajaron más de 50% los de entre 6 meses y un año de antigüedad, y casi 20% los de más de un año de antigüedad”.

“Incluso, si consideramos los trámites que ingresan mensualmente (8 mil por mes), pasamos a 47 mil”, comentó Pardo.

Los tiempos promedio de cada trámite varían: para la jubilación con cese de actividad son 201 días; para la jubilación por incapacidad o subsidio transitorio por incapacidad parcial (STIP) son 252 días; para la pensión por invalidez son 189 días; y para la pensión por vejez son 210 días.

Estas son las seis medidas que se aplicaron:

- Contratación de 12 médicos para agilizar las juntas médicas en trámites especialmente sensibles como jubilación por incapacidad, STIP o pensión por invalidez.

- Reducción de plazos para la evaluación médica en jubilaciones por incapacidad, eliminando partes del trámite que se detectaron como redundantes.

- Nuevo criterio de análisis inmediato para trámites de jubilación común. Se aplicará a quienes cumplen los requisitos (edad y años de trabajo) y no están en actividad.

- Plan piloto desde agosto para brindar estimación jubilatoria a quienes cumplen con los requisitos y están en actividad.

- Creación de equipos de alto rendimiento dedicados a la gestión de trámites sensibles, vinculados a un call center especializado, que permitirá una mejor interacción con las personas usuarias y contribuirá a descongestionar tanto la atención presencial como las agendas de los servicios.

- Para pensión de la vejez e invalidez se analiza mejorar los trámites desde dos perspectivas: que sean más comprensibles para los usuarios y que se informe del proceso del mismo, simplificándolo y generando menos “idas y vueltas”.

