BPS: de cuánto es el aumento en las jubilaciones que se proyecta para el año que viene

El Banco de Previsión Social (BPS) espera que las jubilaciones tengan un incremento de, al menos, un 6% el año próximo, en función de los registros que ha mostrado en los últimos meses el Índice Medio de Salarios.

“En el acumulado enero-setiembre, el salario aumentó un 5,2%. Por lo cual, como mínimo, ese va a ser el aumento. Pero aún faltan tres meses, entonces es probable que supere el 6% o incluso un poquitito más”, dijo a Telenoche (Canal 4) la presidenta del BPS, Jimena Pardo.

La jerarca explicó que habrá un adelanto, que luego será complementado una vez que esté definido el dato anual del IMS, indicador elaborado por el Instituto Nacional de Estadística.

“Nosotros no tenemos el Índice de Salarios para cuando se liquida la pasividad de enero, que se paga en febrero. Entonces se da un adelanto que es hasta noviembre. Y después, el puchito que queda, que es el mes de diciembre, se paga con la pasividad [de febrero] que se paga en marzo”, señaló al respecto.

