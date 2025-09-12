Mauvezín seguirá en prisión preventiva tras rechazo para cambios en sus medidas cautelares

Judiciales

La jueza Marcela Vargas no hizo lugar al pedido de la defensa de Sebastián Mauvezín —imputado por la causa que investiga al exsenador Gustavo Penadés— para que le fuera cambiada la medida cautelar por la que cumple prisión preventiva en la cárcel de Campanero, en Lavalleja, informó la Fiscalía General de la Nación.

Según el Ministerio Público, la Justicia sostiene que “no se demostró que exista un cambio en los riesgos procesales —el principal la posibilidad de frustrar la investigación—”. En ese sentido, después de que la fiscal Alicia Ghione tomara distancia de la causa, Isabel Ithurralde realizará la acusación contra el profesor de historia este 10 de octubre.

El pasado 5 de febrero, Vargas había dispuesto que Mauvezín y Penadés cumplieran su prisión preventiva desde sus domicilios, pero el Tribunal de Apelaciones revocó el fallo, por lo que volvieron a sus respectivas prisiones.

En diálogo con el stream de Crónicas del Este, que es emitido por Undertake Media, el imputado sostuvo que vive el proceso judicial “de forma invisibilizada” y afirmó que la exfiscal del caso, Alicia Ghione, estuvo “constantemente con una cuestión de extorsión”.

Mauvezín afirmó que es “absolutamente inocente”. “Nunca voy a firmar un acuerdo abreviado, aunque me lo han propuesto en reiteradas ocasiones. Me voy a presentar, obviamente, a la acusación fiscal, que tengo en octubre, cuando venza el plazo”, dijo el profesor de Historia.

El docente dijo que la causa contra el exsenador está “armada” y aclaró que él fue imputado por situaciones del 2022. “Lo que puedo decir es que los hechos que se imputan son falsos. Yo nunca recluté a nadie”, dijo el hombre acusado de ser el nexo entre Penadés y los menores de edad.