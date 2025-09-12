Reapareció Mauvezín: se declaró “absolutamente inocente” y pedirá prisión domiciliaria

Judiciales

El profesor de Historia Sebastián Mauvezín, que fue imputado en octubre de 2023 por la causa que investiga a Gustavo Penadés por delitos sexuales, reapareció en los medios de comunicación, ratificó su inocencia y anunció que su defensa volverá a pedir para cumplir sus medidas cautelares en prisión domiciliaria.

El pasado 5 de febrero, la jueza Marcela Vargas dispuso que Mauvezín y Penadés cumplieran su prisión preventiva desde sus domicilios, pero el Tribunal de Apelaciones revocó el fallo.

En diálogo con el stream de Crónicas del Este, que es emitido por Undertake Media, el imputado sostuvo que vive el proceso judicial “de forma invisibilizada” y afirmó que la exfiscal del caso, Alicia Ghione, estuvo “constantemente con una cuestión de extorsión”.

Mauvezín afirmó que es “absolutamente inocente”. “Nunca voy a firmar un acuerdo abreviado, aunque me lo han propuesto en reiteradas ocasiones. Me voy a presentar, obviamente, a la acusación fiscal, que tengo en octubre, cuando venza el plazo”, dijo el profesor de Historia.

El docente dijo que la causa contra el exsenador está “armada” y aclaró que él fue imputado por situaciones del 2022. “Lo que puedo decir es que los hechos que se imputan son falsos. Yo nunca recluté a nadie”, dijo el hombre acusado de ser el nexo entre Penadés y los menores de edad.

Después de que Ghione tomara distancia de la causa contra el exsenador nacionalista y extendiera su licencia médica, la fiscal Isabel Ithurralde tomó el caso y presentará la acusación contra el exsenador y Mauvezín el 10 de octubre.

Uno de los abogados de las víctimas, Juan Raúl Williman, aseguró en diálogo con Subrayado (Canal 10) este sábado que, si bien “no es lo mejor que cambie la fiscal en la etapa final” del caso, confía “plenamente” en Ithurralde.

La particularidad es que Ghione pasará de ser la fiscal a cargo a estar en calidad de indagada por el mismo caso. Esto se debe a una denuncia presentada a fines de marzo por los abogados de Penadés, Laura Robatto y Homero Guerrero, por presuntas irregularidades y la omisión de no denunciar.

Según los penalistas, Ghione tuvo en su poder el celular de Jonathan Mastropierro, uno de los denunciantes del exsenador, y en ese dispositivo había “un cúmulo de evidencias” —más de 700 fotos y videos— que podrían configurar “gravísimos delitos de naturaleza sexual” cometidos por él.

De tal manera, la defensa de Penadés reclama que el presunto accionar de Ghione, “más allá de entorpecer el funcionamiento del bien jurídico administración de justicia, viola flagrantemente el principio de objetividad que está ínsito en su calidad de parte del proceso penal”.