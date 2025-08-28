Ghione volvió a pedir que extiendan su licencia médica y toma distancia del caso Penadés

Judiciales

Después de haberse alejado de la causa que investiga al exsenador Gustavo Penadés por más de 20 delitos de explotación de menores, la fiscal Alicia Ghione volvió a solicitar la extensión de su licencia médica por estrés.

La magistrada debía reintegrarse el pasado 25 de agosto, pero pidió una autorización para hacerlo el 24 de setiembre, informó Telenoche y confimó Montevideo Portal con fuentes de la Fiscalía General de la Nación.

Ghione se encuentra de licencia médica por estrés desde hace más de un mes y medio. Tal como informáramos, la fiscal que pasará a estar como titular del caso, que también investiga al profesor de Historia Sebastián Mauvezín, es Isabel Ithurralde, magistrada que tomó todos los casos de Ghione durante la licencia, y presentará la acusación contra el exsenador el próximo 10 de octubre.

Uno de los abogados de las víctimas, Juan Raúl Williman, aseguró en diálogo con Subrayado (Canal 10) este sábado que, si bien “no es lo mejor que cambie la fiscal en la etapa final” del caso, confía “plenamente” en Ithurralde.

La particularidad es que Ghione pasará de ser la fiscal a cargo a estar en calidad de indagada por el mismo caso. Esto se debe a una denuncia presentada a fines de marzo por los abogados de Penadés, Laura Robatto y Homero Guerrero, por presuntas irregularidades y la omisión de no denunciar.

Según los penalistas, Ghione tuvo en su poder el celular de Jonathan Mastropierro, uno de los denunciantes del exsenador, y en ese dispositivo había “un cúmulo de evidencias” —más de 700 fotos y videos— que podrían configurar “gravísimos delitos de naturaleza sexual” cometidos por él.

De tal manera, la defensa de Penadés reclama que el presunto accionar de Ghione, “más allá de entorpecer en funcionamiento del bien jurídico administración de justicia, viola flagrantemente el principio de objetividad que está ínsito en su calidad de parte del proceso penal”.