Más de 10.000 clientes de UTE en Maldonado están sin luz en medio del ciclón extratropical

Montevideo Portal

Más de 10.000 clientes de UTE en Maldonado ven sus servicios eléctricos afectados en la mañana de este sábado, en el marco del ciclón extratropical que rige sobre varios departamentos del país, entre ellos el esteño.

De acuerdo con el portal web de la empresa estatal, en Maldonado hay 12.723 clientes afectados, o un 7,76% del total. Por otro lado, en Florida hay 738 afectados, lo que equivale a un 2,09% del total.

En el resto del país la situación se muestra normal, es decir, con menos del 2% de los clientes afectados.

A continuación se puede apreciar el mapa de UTE sobre la situación del servicio eléctrico, actualizado a las 9:16 de este sábado.

El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una doble alerta amarilla por “vientos fuertes y persistentes” y “persistencia de lluvias abundantes”, que rigen hasta las 12:00 y 10:00, respectivamente. Estos fenómenos afectan al sur del río Negro.

En este marco, desde hace varios días se esperaba la llegada de un ciclón extratropical al país para este fin de semana.

