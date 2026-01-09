“Pueden llegar a 140 km/h con facilidad”: meteorólogo detalló qué es “lo peligroso”

Locales

Como cada mañana, el meteorólogo Guillermo Ramis participó este viernes del programa radial Informativo Sarandí. En esta ocasión, utilizó su columna para despacharse con una filípica contra ciertas formas de abordar la información meteorológica. En concreto, se refirió al extendido uso de la expresión “ciclón extratropical”.

En ese sentido, Ramis detalló que esa sonora denominación describe un fenómeno que también se conoce como depresión frontal y aseguró que la que llega por estas horas a nuestro país es “modesta”.

“Cambia de nombre, así como una lipotimia es un desmayo”, ejemplificó. En cuanto a la puesta en boga del término, señaló como responsable al observatorio MetSul, situado en el sur de Brasil.

“MetSul lo empezó a usar y se generalizó, ahora se habla de ciclón extratropical, y luego queda solo la palabra ciclón”, lo que puede generar alarma.

“Se ha hecho de esto una telenovela, a ver quién aporta sus conocimientos para llegar a que sea un ciclón extratropical; a ver quién supera al otro. Están recurriendo a mapas que no había visto en la vida”, señaló.

Dicho esto, y más allá de la denominación que se utilice o el mapa que se lea, Ramis señaló que las células de tormenta que se producirán en las próximas horas pueden entrañar un gran peligro.

En concreto, el experto pronosticó “tormentas severas” en el norte del país a partir de esta tarde, fenómeno que entre la noche de hoy y la mañana del sábado se trasladará al sur.

“Mucho cuidado con las células de tormenta, porque eso es lo peligroso. Pueden tener rachas muy intensas y llegar con facilidad a 140 km/h”, advirtió.

“Las células de tormenta son algo muy puntual, pueden tener un desarrollo impresionante en un lugar, y 200 metros más allá no pasar nada. Es como con los tornados, que pasan por un lugar y destrozan todo y, a quince metros, no mueven ni la ropa tendida”, describió.

Pese a semejante anuncio, descartó que “haya mucha complicación” y pidió “bajar la pelota” en el tema. “Son las células de tormenta, nada más, y no todo el país tendrá las mismas ni con el mismo desarrollo”, detalló.

Sin embargo, recomendó a los navegantes, especialmente a quienes usan embarcaciones menores, tomar precauciones y abstenerse de hacerse a la mar hasta que el fenómeno cese.