Hasta el mediodía rige una alerta amarilla por vientos fuertes y lluvias intensas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió dos advertencias meteorológicas de nivel amarillo para este sábado 10 de enero, ante la llegada de un ciclón extratropical que generará vientos fuertes y lluvias abundantes en gran parte del país.

La primera alerta, vigente desde las 02:00 horas, refiere a vientos sostenidos de entre 40 y 60 km/h, con rachas de hasta 85 km/h del sureste, que podrían provocar complicaciones, especialmente en zonas costeras. El fenómeno tiene una probabilidad de ocurrencia superior al 75 % y será actualizado a las 12:00 horas.

La segunda advertencia, emitida para las 06:00 horas, informa sobre la persistencia de lluvias intensas provocadas por el mismo sistema ciclónico. Según Inumet, se esperan precipitaciones puntualmente abundantes en cortos períodos, que afectarán inicialmente a la franja centro del país y se extenderán gradualmente al sur y este. Esta alerta será revisada a las 10:00 horas.

Las autoridades piden a la población mantenerse informada ante eventuales actualizaciones, evitar traslados innecesarios y tomar precauciones ante posibles anegamientos, caída de ramas o interrupciones de servicios.