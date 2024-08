Mario Bergara y Álvaro García: los choques políticos de dos referentes económicos del FA

Elecciones 2024

Mario Bergara y Álvaro García fueron ministros de Economía en los gobiernos del Frente Amplio (FA). El primero, economista, fue además presidente del Banco Central del Uruguay (BCU). El segundo, contador, se desempeñó como director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Los dos han sido referentes del Frente Amplio en temas económicos, ya sea en sus gobiernos como en la oposición. En el último tiempo, Bergara liderando el abordaje de esos asuntos en la bancada de senadores de la oposición, y García desde la coordinación de la Comisión de Programa de la fuerza política.

Los dos, también, tiene perfiles similares y pertenecen a una generación cercana. Tanto García (62 años), con raíces socialistas, como Bergara (59 años), que se formó en materia política con Líber Seregni como espejo, se han posicionado dentro del ala más moderada de la coalición de izquierda, que en el área económica estuvo por años bajo la línea de conducción de Danilo Astori.

Pero, de un tiempo a esta parte, cuando más allá de las cuestiones técnicas y programáticas han emprendido el liderazgo de sus propios grupos políticos, Bergara y García mantuvieron distintos desencuentros.

El último tuvo lugar hace cuestión de días. Una negociación para votar bajo una alianza en octubre quedó trunca tras la falta de acuerdo entre sus grupos.

Días atrás, en diálogo con Montevideo Portal, García dijo que no fue aceptada una contrapropuesta de su sector para tener en la lista al Senado alguna de las suplencias de la primera línea y otra en la segunda línea. El sector de Bergara afirma que ofreció la segunda suplencia del senador y la titularidad en otra de las líneas. Según había afirmado García, lo que se planteaba era la cuarta posición, lo que desde Plataforma estiman que es un lugar que no cuenta con posibilidades de salir.

Además, hubo diferencias sobre la presentación en Montevideo.

Plataforma y Magnolia pretendían abrir su propia Lista 76 a Diputados en la capital —como finalmente ocurrirá—, mientras que desde Seregnistas se hizo hincapié en que debía haber una sola lista, ya que así se había planteado desde el surgimiento de Convocatoria. Sobre este punto, en Plataforma señalan que la alianza del bloque de Bergara con el Movimiento de Participación Popular (MPP) dará lugar a romper esa condición de una sola presentación del bloque en el interior.

Este desencuentro reciente tuvo un antecedente inmediato. En la campaña hacia las elecciones internas, Convocatoria inició un camino conjunto detrás de la precandidatura de Mario Bergara, luego de un proceso interno para evaluar detrás de qué postulación el bloque socialdemócrata lograría un mejor resultado como espacio dentro del Frente Amplio.

En marzo, Plataforma y Magnolia se bajaron de acompañar esa postulación para apoyar a Yamandú Orsi. En tanto, a mediados de abril, Bergara declinó presentarse como precandidato, y también se encolumnó detrás de Orsi. En este caso, Plataforma y Magnolia habían lanzado para la ocasión su Lista 76, bajo la denominación Progresistas, mientras que Seregnistas compareció con la Lista 95.

Las diferencias entre dos dirigentes que se han posicionado como referentes del recambio generacional de la conducción de la fuerza política es algo que no pasa desapercibido en el Frente Amplio.

Ante la consulta de Montevideo Portal, desde los círculos de confianza de los dirigentes señalaron que no hay diferencias personales entre ellos, aunque las fuentes reconocieron que existe cierto choque de perfiles entre dos líderes con similitudes generacionales y programáticas.

Entre los allegados a Bergara asumen que el senador ha confirmado su posicionamiento político con votos, al tiempo que en Plataforma entienden que la construcción del liderazgo del bloque debería ser colectivo, en una etapa marcada por el recambio de dirigentes.

En particular, apuntan a la construcción de la precandidatura para las internas. Algunos integrantes de Plataforma vieron la postulación de Bergara por el bloque socialdemócrata como una “imposición”, dijo uno de los consultados. A esto le sumaron que luego, cuando Plataforma y Magnolia bajaron su apoyo, unos días después Bergara también declinó participar, cuando entienden que en marzo se podría haber tomado una definición conjunta al respecto.

Pese a los desencuentros, las dos partes señalan que, en un futuro, puede volver a haber conversaciones para juntarse, por reconocer que tienen ideas similares sobre los principales ejes programáticos.

El sábado 10, luego de confirmar que la Lista 76 tendrá una expresión electoral propia, García fue consultado por Montevideo Portal sobre por qué en diferentes instancias no se ha llegado a un acuerdo entre su grupo y el de Bergara, pese a las coincidencias de enfoque sobre diversos temas.

El exdirector de OPP contestó que ha “pensado mucho” al respecto. “Yo creo que el Frente está en un recambio de liderazgos, y realmente no hemos completado ese recambio. Tabaré Vázquez no está más, Danilo Astori no está más, y en esta parte del Frente tenemos que seguir trabajando”, afirmó.

“Nosotros lo seguiremos haciendo. En nuestra declaración de hoy [por el sábado pasado] dijimos que seguiremos insistiendo para juntar a quienes pensamos igual en una misma herramienta. Así que avanzaremos. Tenemos el sublema Progresistas; ahora vemos que hay otro tipo de propuestas en el Frente. Y bueno, las veremos. Pero, para nosotros, quienes pensamos igual, deberíamos tender a votar igual”, agregó.

Ante la misma consulta, la senadora Liliam Kechichian, de Seregnistas, dijo a Montevideo Portal que el objetivo “siempre” fue comparecer juntos, aunque al igual que García explicó la falta de acuerdo en las negociaciones trancadas por la presentación electoral.

“Una vez culminada la interna, nosotros los convocamos porque así habíamos quedado. Ahí el objetivo era Convocatoria. Las diferencias se dieron porque los compañeros querían seguir marcando en Montevideo con una lista propia, y eso iba en contra —justamente— de que Convocatoria se creó para aunar esfuerzos y poder lograr mejores resultados en Diputados”, dijo la senadora.

“Cuando se creó Convocatoria estuvimos todos juntos, y no sé si hay algún otro factor que para los compañeros de Plataforma pueda significar algo que no coincide con lo que ellos piensan. Nosotros siempre creímos que teníamos muchas miradas comunes y que valía la pena el esfuerzo de la unidad”, agregó.

Sobre el futuro, Kechichian señaló que “la vida dirá”. “Tenemos muchas coincidencias en cómo ver algunas cuestiones de la política. Ahora cada uno hará su camino, marcará sus votos y seguiremos conversando en el Frente Amplio con los compañeros”, afirmó también.

El otro ciclo electoral

En el ciclo electoral anterior, los sectores de los dos referentes económicos se presentaron juntos en octubre bajo el sublema Progresistas, aunque con listas distintas en Diputados, y luego tomaron caminos diferentes en las departamentales.

García había renunciado en julio de 2019 al Partido Socialista, tras haber acompañado a Daniel Martínez en las internas, en las que otro de los precandidatos era Bergara, quien nucleó sus apoyos para las nacionales en Fuerza Renovadora.

Sin embargo, aquel sublema de octubre no era conformado por Asamblea Uruguay, que compareció bajo otra alianza, por lo que el bloque socialdemócrata tampoco se presentó todo junto en esa instancia.

En el camino previo a las elecciones departamentales de 2020, García sondeó apoyos para ser candidato a intendente de Montevideo, tal como informó La Diaria en enero de ese año, aunque luego la postulación no prosperó.

En las departamentales en las que triunfó Carolina Cosse, Bergara realizó una alianza con el MPP para impulsar la candidatura de Álvaro Villar. García, en tanto, impulsó a Daniel Martínez, quien no logró la reelección departamental, luego de que también perdiera en las elecciones nacionales de octubre de 2019 contra Luis Lacalle Pou.

De hecho, Plataforma fue uno de los primeros sectores frenteamplistas que en enero de 2020 promovió el apoyo a Martínez tras la derrota en las nacionales. En estas elecciones, Laura Tabárez, que integra Plataforma, fue la segunda suplente del exintendente.

En esos comicios, Asamblea Uruguay y el Partido Demócrata Cristiano, grupos que ahora están en Seregnistas, también acompañaron a Martínez.

Luego de las elecciones departamentales, en 2021 la alianza de los grupos moderados del Frente Amplio tuvo un reagrupamiento y se relanzó bajó el nombre de Convocatoria Seregnista Progresista. La declaración fundacional la firmaron los sectores Asamblea Uruguay, Fuerza Renovadora, el Partido Demócrata Cristiano, Plataforma, Claveles Rojos, Movimiento Humanista, Izquierda Cristiana, el Frente Río Negro y Magnolia.

Bajo esta presentación fue que comparecieron juntos, por ejemplo, a las elecciones para la presidencia del Frente Amplio, en las que apoyaron con una lista única a Fernando Pereira.

El lanzamiento de este bloque fue en octubre de 2021, y la primera conferencia estuvo antecedida de una discusión hasta último momento por el nombre del sector. Mientras Asamblea Uruguay promovió el incluir la palabra “seregnista”, otros grupos lo querían evitar, por advertir que recordada al Frente Líber Seregni, la denominación anterior del bloque de sectores socialdemócratas de la fuerza política. Desde Plataforma, en tanto, surgió la iniciativa de incluir la palabra Progresistas, algo que también era acompañado por Fuerza Renovadora. Finalmente, tras varias discusiones, incluso por WhatsApp, la denominación fue salomónica: Convocatoria Seregnista Progresistas.

Este grupo, ahora fragmentado en medio de una nueva instancia electoral, llegó a tener una instancia de coordinación semanal, donde sus principales referentes se reunían para coordinar posiciones de cara a la interna frenteamplista.



Pero, de momento, seguirán separados.

