Elecciones 2024

Álvaro García: “Lamentablemente” no se acordó con Seregnistas, “pero no por nuestra culpa”

El líder del sector Plataforma, Álvaro García, afirmó que siente “dolor” por la falta de un acuerdo electoral para que la Lista 76 del bloque Progresistas —que también integra Magnolia de Christian Di Candia— se presente en octubre con Seregnistas, encabezado por Mario Bergara.

En diálogo con Montevideo Portal, el exministro de Economía y exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto dio su visión del ida y vuelta de negociaciones, que tras varias semanas quedaron truncas.

Según García, un primer mojón de las diferencias estuvo rumbo a las internas.

“Lo evaluamos con dolor [la falta de acuerdo]. Nosotros estábamos convencidos de ir hacia adelante y lo demostramos en los hechos. Nosotros estuvimos en Convocatoria mucho tiempo con una visión crítica de la precandidatura de Mario Bergara, acompañamos el proceso mucho tiempo para construir una alternativa fuerte en el Frente, y cuando creímos que la precandidatura tenía que ser bajada lo planteamos lealmente en Convocatoria, y algunos grupos entendieron que no tenía que ser así. Al mes, sin ningún elemento nuevo, se toma la decisión de bajarse, cuando ya Plataforma y Magnolia habíamos emprendido otro camino con la Lista 76 [en apoyo a Yamandú Orsi]”, afirmó García en diálogo con Montevideo Portal.

Luego de la ruptura en el camino hacia internas, García dijo que hubo un compromiso de volver a juntarse en julio para rediscutir el alcance de un eventual acuerdo para comparecer en octubre.

“Como la lista mayoritaria fue la de Seregnistas, nos hicieron una propuesta que era básicamente la cuarta línea al Senado, lo que para nosotros no es un lugar que va a salir. Por lo tanto, hicimos una contrapropuesta con alguna suplencia en la primera línea, y otra en la segunda línea. Y la propuesta esa fue rechazada”, completó.

El líder de Plataforma, que ahora será candidato al Senado por la Lista 76, dijo que el planteo de su sector fue también ir con listas separadas en Montevideo. “El argumento que se nos dio es que no querían las listas separadas en Montevideo. Que querían que nosotros votáramos con la Lista 95. Nosotros ya habíamos emprendido un camino con la Lista 76 y nos parecía que era muy importante hacer el máximo esfuerzo para por lo menos tener una lista común al Senado”, añadió.

“Lamentablemente no se pudo lograr [un acuerdo], pero no por nuestra culpa. Nosotros entendemos que los planteamientos que hicimos eran totalmente de recibo”, señaló de inmediato.

El sector frenteamplista Plataforma definió este sábado a quien llevará como cabezas de la lista 76 de cara a las elecciones nacionales. En su asamblea nacional, la agrupación definió proponer que el exintendente de Montevideo y dirigente de Magnolia, Christian Di Candia, encabece la lista a diputados por Montevideo y que García sea su primer nombre para competir por una banca al Senado.

Esto fue ratificado también este sábado por Magnolia en su Plenario Nacional.

Reunida en instancia plenaria nacional Magnolia: pic.twitter.com/54E1BvqOMi — Magnolia (@MagnoliaFA_uy) August 11, 2024

Consultado García sobre si las negociaciones fueron entre él y Bergara, y acerca de su vínculo con el expresidente del Banco Central del Uruguay, el dirigente de Plataforma dijo que las conversaciones fueron entre “equipos” de los dos bloques.

Seregnistas, por su parte, tiene cerrado un acuerdo para ir en un mismo sublema al Senado con el Movimiento de Participación Popular, que también se puede replicar con acuerdos en el interior del país para Diputados.

Mientras fuentes de Seregnistas señalaron que el compromiso era tener listas únicas en los departamentos —y eso no se iba a dar en Montevideo—, y que no se puede “condicionar” la herramienta política “a inquietudes circunstanciales ni al lugar en las listas”, en Plataforma marcan que la alianza del bloque de Bergara con el MPP dará lugar a romper ese esquema en el interior y algunos propósitos del surgimiento de Convocatoria Seregnista Progresista.

En los hechos, pese a tener visiones programáticas similares, no es la primera vez que los sectores de Bergara y de García mantienen diferencias sobre su presentación electoral.

Ante la pregunta de por qué ocurría eso, García contestó que ha “pensado mucho” al respecto.

“Yo creo que el Frente está en un recambio de liderazgos y realmente no hemos completado ese recambio. Tabaré Vázquez no está más, Danilo Astori no está más, y en esta parte del Frente tenemos que seguir trabajando”, afirmó.

“Nosotros lo seguiremos haciendo. En nuestra declaración de hoy dijimos que seguiremos insistiendo, con la herramienta que sea, para juntar a quiénes pensamos igual en una misma herramienta. Así que avanzaremos. Tenemos el sublema Progresistas; ahora vemos que hay otro tipo de propuestas en el Frente. Y bueno, las veremos. Pero para nosotros, quienes pensamos igual deberíamos tender a votar igual”, agregó.

Plataforma y Magnolia analizarán de todos modos si integran el sublema que encabeza el MPP. Según sostuvo García, en caso de que allí estén nucleados todas las agrupaciones que en la interna acompañaron a Orsi, lo más probable es que la Lista 76 esté allí.

“Pero a nosotros nos parece muy importante plantear una mirada progresista, una mirada seregnista, la mirada de Tabaré Vázquez, que es muy importante en el Frente, pero que no se puede perder ni diluir. A través del mecanismo que sea. Si no es a través de un sublema, una coordinación progresista podría ser un mecanismo. Nosotros seguiremos insistiendo”, añadió el exdirector de OPP.

García fue repreguntado sobre si desde su punto de vista una alianza de Bergara con el MPP “diluye” la visión “progresista” dentro del Frente Amplio.

“Y, no es el mejor mecanismo porque no permite, por ejemplo, uno de los objetivos que nos habíamos planteado con Convocatoria, que era tener listas únicas en los departamentos. Se avanzó con acuerdos en diferentes departamentos que evitan esa posibilidad. Por lo tanto, es una lástima, porque podríamos tener otro tipo de acuerdos en los departamentos que permitieran mejorar la representación progresista en todo el país”, contestó.

