María Julia Muñoz declinó concurrir a comisión investigadora por licencias de Fenapes

Política

Te lo agradezco, pero no

La exministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, informó en una carta que no concurrirá a la comisión investigadora por licencias irregulares en la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).

En una carta, a la que accedió Montevideo Portal, la exjerarca agradeció “la diferencia” que tuvieron en solicitar su presencia, casi dos años después de dejar el cargo como ministra de Educación. “Por inconvenientes surgidos a último momento no podré asistir”, señaló Muñoz.

La exministra sostuvo que “tal como establece la ley de educación del año 2008, los consejos encargados de la gestión de la enseñanza pública tienen autonomía en la gestión técnica y administrativa”.

“Como los señores legisladores saben, la ley establece que el ministerio marca los lineamientos generales de la gestión, de acuerdo a lo establecido por el Poder Ejecutivo, sin violar la autonomía de los consejos, que toman luego autónomamente sus decisiones”, agrega la misiva.

En ese sentido, Muñoz expresó que “el ministerio no puede ni debe por lo tanto interferir en los controles de asistencia de docentes y de personal a cargo de los consejos, y durante mi gestión no lo hizo, lo que vuelve innecesaria e irrelevante mi presencia en esa comisión investigadora”. Además, consideró “importante que los representantes gremiales tengan horas para dedicarse a las tareas propias de la representación de otros docentes”.

La exjerarca dijo en la carta que ha mantenido con Fenapes “una relación respetuosa, con acuerdos y desacuerdos” y que siempre valoró “mucho los aportes del sindicato y de los profesores”. “Estoy profundamente convencida de que cualquier cambio real que se pretenda introducir en la enseñanza no puede realizarse sin la activa participación de los docentes”, acotó.

Muñoz sostuvo que “si existiera un hecho a investigar debería ser investigado por el órgano competente, el Consejo de Educación Secundaria, devenido en organismo unipersonal actualmente”.

El diputado nacionalista Alfonso Lereté, presidente de la comisión investigadora, dijo a Montevideo Portal que “lamentablemente se confirma lo que ya había pasado con Wilson Netto, que anunció que iba a asistir y se negó a asistir a la comisión. Muñoz varías días antes dijo que iba a venir y dos minutos antes anunció que no iba a venir”.

“Es una actitud burlona, es como intentar boicotear a la verdad el hecho de que no asistan los exrepresentantes de gobierno durante la gestión del Frente Amplio a la comisión. Tienen que dar la cara y respaldar las acciones de su gobierno, lo que hoy estamos viendo es que no se hacen cargo de los últimos cinco años que gobernó el FA en la educación, y en particular en Secundaria”, afirmó.

Lereté dijo que “es una verdadera falta de respeto, no con los integrantes de la comisión, sino con la institucionalidad”.