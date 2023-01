MPP pide a Cancillería que diga cuál es su postura ante dichos de Enciso sobre inversiones

Política

El MPP presentará en las próximas horas un pedido de informes dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores para que establezca la posición de la cartera sobre los comentarios que días atrás realizó el embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, quien puso en duda la llegada de inversores desde el país en caso de un triunfo del Frente Amplio en 2024.

El sector pretende conocer “qué opinión le merecen las expresiones” a la Cancillería y solicitó que la valoración sea realizada “en el marco de la normativa vigente”, bajo el entendido que “no cumplen con el criterio de independencia respecto a grupos o partidos políticos”, según el texto del pedido de informes al que accedió Montevideo Portal.

La solicitud, impulsada por el senador Daniel Caggiani, está por estas horas siendo firmado por otros legisladores del MPP para luego remitirlo a la presidencia de Cámara.

Además, el sector busca conocer si eventualmente la Cancillería determinó “alguna medida al respecto” y si la participación de Enciso en la entrevista televisiva contó con la autorización del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las declaraciones de Enciso fueron en el programa Quién es quién de Canal 5. “Los empresarios, cuando usted se reúne con ellos y obviamente quiere atraer inversiones a Uruguay, le dicen: ‘Estamos más cómodos con este Gobierno. Nos gusta más este Gobierno para invertir que los gobiernos anteriores que Uruguay tuvo’”, respondió primero.

El periodista le repreguntó al embajador: “Si volviera a cambiar el signo, ¿Uruguay tiene riesgo de perder inversiones?”. Y Enciso contestó: “Yo no dudo de que si cambia el signo, ojalá que no y yo voy a trabajar para que no, obviamente hay gente que podría estar planteando… El que está no se va a ir por un cambio de gobierno de forma automática. Pero el que no está y puede venir, por ahí orejea de otra forma y ve cómo son las reglas de juego”.

Caggiani fue uno de los senadores del Frente Amplio que el viernes salió al cruce de las declaraciones de Enciso.

Parece que en este Gobierno hay embajadores que tienen coronita. Los Diplomáticos no pueden realizar actividades ni hacer declaraciones político/partidarias. Incluso para hacer declaraciones propias de su función necesitan autorización expresa del Ministro. pic.twitter.com/ptRDaddr8y — Daniel Caggiani (@DCaggiani) January 20, 2023

En el pedido de informes, el senador del MPP señaló que los comentarios “no estarían en el marco de lo establecido” en el Estatuto del funcionario del Servicio Exterior. En particular, apuntó que los diplomáticos deben actuar con independencia de grupos políticos y que deben realizar su actividad con “absoluta reserva y discreción”.

