Lacalle Pou volverá a encontrarse con Díaz-Canel en Cumbre de Celac; esperan por Maduro

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou tendrá una semana clave para su estrategia de inserción internacional, que incluye una política aperturista más allá del Mercosur y de la región.

Lacalle Pou participará este martes en Buenos Aires de la Cumbre de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac), encuentro que tendrá lugar un día antes de que reciba en Montevideo durante una visita oficial al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Si bien la reunión del miércoles con Lula se posiciona como prioritaria para las aspiraciones de Uruguay de flexibilizar el Mercosur, punto sobre el que el canciller de Brasil Mauro Vieira ya adelantó una posición cautelosa, la cumbre del martes en Buenos Aires estará cargada de contenido político por la reincorporación de Brasil a estos encuentros de los que Jair Bolsonaro prefirió desistir.

Además será un espacio en el que Lacalle Pou volverá a encontrarse con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, con quien ya tuvo un cruce en 2021.

Díaz-Canel confirmó su participación a través de un video y dijo que la Celac es “indispensable” para la integración región. “Aspiramos a que la unidad en la diversidad, principio clave que compartimos, nos permita actuar como una sólida familia regional para promover y proyectar América Latina y el Caribe en la discusión de la agenda global”, sostuvo.

Mientras, todavía se espera la confirmación de la llegada a Buenos Aires de Nicolás Maduro, a quien el presidente uruguayo también cuestionó en reiteradas oportunidades.

La visita del venezolano todavía no es oficial, al tiempo que la oposición Argentina y activistas contra el gobierno chavista piden por distintas causas la detención de Maduro si pisa el territorio del país vecino.

El cruce de Lacalle Pou y Díaz-Canel

Lacalle Pou y Díaz Canel tuvieron en setiembre de 2021 un ida y vuelta en el marco de la anterior Cumbre de la Celac. En esa oportunidad, el presidente uruguayo también cuestionó a Maduro.

“Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las protestas, cuando se encarcelan opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en esta voz tranquila pero firma, debemos decir con preocupación, que vemos gravemente lo que ocurre en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela”, dijo Lacalle Pou durante su discurso en la cumbre.

Díaz-Canel, a su turno, le respondió que el discurso “denota desconocimiento de la realidad”.

“El coraje y la realidad del pueblo cubano se han demostrado durante seis décadas frente a la agresión y el bloqueo de Estados Unidos, obstáculo fundamental para avanzar más en nuestro desarrollo, lo cual el presidente Luis Lacalle Pou no mencionó”, dijo el presidente cubano.

“Escuche usted a su pueblo, que recogió más de 700.000 firmas contra la ley urgente que usted impuso y que cambió las condiciones para ajustar precios de combustibles, desalojos, disminuir el rol de las empresas públicas, modificar el proceso penal, en realidad, un paquetazo neoliberal”, agregó.

Lacalle Pou le respondió que en Uruguay existían “resortes democráticos” para que la oposición pueda “quejarse”, algo inexistente en Cuba.

Las palabras de ese día del presidente uruguayo también motivaron la respuesta de Maduro, quien le dijo a Lacalle Pou que “ponga fecha” para debatir “de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo”.

Este año, Uruguay volverá a tener un embajador en Venezuela, algo que no ocurría desde 2015. Desde entonces la misión en Caracas fue encabezada por un encargado de negocios. Lacalle Pou envió esta semana al Parlamento la venia para que el exintendente de Tacuarembó y exsenador, Eber da Rosa, sea el nuevo embajador en el país caribeño.

La oposición argentina se moviliza contra Maduro y pide su detención

El expresidente Mauricio Macri afirmó que la mayoría de los argentinos siente "vergüenza" porque el gobierno de Alberto Fernández recibirá a "los dictadores Nicolás Maduro, de Venezuela, y Miguel Díaz-Canel, de Cuba".

La dirigente opositora Patricia Bullrich, presidenta del PRO, adelantó este domingo que presentará un pedido ante la DEA, la agencia estadounidense antidrogas, para que detenga a Maduro en caso de arribar al país vecino.

"El día de mañana (lunes) voy a hacer una presentación a la DEA. Porque hay un pedido de captura a Maduro por la participación en el ´Cártel de los Soles´", dijo la exministra de Seguridad el gobierno de Mauricio Macri en declaraciones radiales, según consignó la agencia EFE. Según la dirigente, esto podría llevar a la detención del presidente venezolano por las denuncias que tiene en EE.UU. por narcotráfico.

La denuncia se sumó al pedido de indagatoria al líder chavista realizado el viernes por un abogado de dos "víctimas de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Gobierno de Nicolás Maduro" en Venezuela.

