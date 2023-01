Enciso puso en duda inversiones si cambia el Gobierno y el FA pregunta si tiene “coronita”

Política

El embajador de Uruguay en Argentina, Carlos Enciso, puso en duda la llegada de inversiones a Argentina si en 2024 cambia el signo político del Gobierno nacional, lo que mereció la crítica de varios senadores del Frente Amplio (FA), que le reclaman una postura institucional y apartidaria, como exige el cargo.

El conductor de Quién es quién, el programa de Canal 5, consultó a Enciso sobre las preguntas que le realizan los inversionistas argentinos. “Los empresarios, cuando usted se reúne con ellos y obviamente quiere atraer inversiones a Uruguay, le dicen: ‘Estamos más cómodos con este Gobierno. Nos gusta más este Gobierno para invertir que los gobiernos anteriores que Uruguay tuvo…’”.

Entonces, Enciso contó su experiencia: “Nos dicen: ‘Nos gustan mucho tu presidente y tu Gobierno; con los anteriores tampoco anduvimos mal en cuanto a que había certezas’. Pero, en la generalidad, la actitud más amplia y aperturista obviamente en muchos ámbitos gusta más o cae mejor. Hay otros que ni siquiera hablan de comparaciones porque son nuevos; vieron el ambiente de negocios ahora y están viniendo”.

El periodista le preguntó entonces al embajador: “Si volviera a cambiar el signo, ¿Uruguay tiene riesgo de perder inversiones?”. Y el embajador contestó: “Yo no dudo de que si cambia el signo, ojalá que no y yo voy a trabajar para que no, obviamente hay gente que podría estar planteando… El que está no se va a ir por un cambio de gobierno de forma automática. Pero el que no está y puede venir, por ahí orejea de otra forma y ve cómo son las reglas de juego”.

La respuesta de la oposición llegó este viernes, cuando senadores del Frente Amplio cuestionaron en redes sociales las declaraciones del embajador.

La senadora Liliam Kechichian (Fuerza Renovadora) planteó en Twitter que son “totalmente improcedentes las declaraciones del embajador Carlos Enciso”. “¿Será que tiene coronita? No aceptan que la oposición opine y la tildan de poco uruguaya, pero se callan ante tremenda violación de sus deberes como embajador del país, no de un partido”, publicó. La exministra de Turismo apuntó luego al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien invitó a la oposición a bajar el nivel de confrontación y “ser un poco más uruguayos”.

“Entre 2007 y 2017 Uruguay se posicionó como uno de los principales receptores de Inversión Extranjera Directa (IED) de la región, detrás de Chile, Costa Rica y Perú”, publicó Kechichian, y agregó que “con gobiernos del FA la inversión extranjera creció como no lo había hecho en los 20 años anteriores”.

“Por suerte, el discurso anti-Uruguay de los actuales gobernantes cuando eran oposición no tuvo eco”, aseguró.

El senador Mario Bergara, que también integra el sector Fuerza Renovadora, consideró “inadmisibles” las declaraciones del embajador Enciso, “violando las normas, sin entender que representa al país en su rol y no a su partido”.

“Perjudica al país, justo cuando desde el Gobierno se reclama ser ‘más uruguayo’… Esperamos que la Cancillería tome cartas en el asunto”, reclamó el exministro de Economía.

“Sobre el tema de fondo, volver con el cuco que un gobierno del Frente Amplio ahuyenta inversiones es insólito. Solo como dato, durante los gobiernos frenteamplistas, la inversión extranjera fue, en promedio, cuatro veces más grande que la del medio siglo anterior. Todo dicho, ¿no?”, agregó.

El senador Daniel Caggiani, del MPP, usó la misma imagen retórica que Kichichian para referirse al tema. “Parece que en este Gobierno hay embajadores que tienen coronita. Los diplomáticos no pueden realizar actividades ni hacer declaraciones político-partidarias. Incluso para hacer declaraciones propias de su función necesitan autorización expresa del ministro”, tuiteó.

Por su parte, el senador José Carlos Mahía, de Asamblea Uruguay, publicó que “el Gobierno debería ser ‘más uruguayo’ y llamar al orden al embajador uruguayo en Argentina”, puesto que “Enciso fue votado también por la oposición para ejercer su cargo” y “no puede hacer política partidaria desde un cargo que está específicamente vedado hacerlo”.

“Las declaraciones de Carlos Enciso, especulando sobre un eventual desaliento a futuras inversiones argentinas en nuestro país si el FA gana las elecciones en 2024, van en contra del interés nacional. Deberían pensar más en el Uruguay y su gente. Cero política de Estado”, agregó.

