Comienzan los beneficios para mitigar diferencias de precios en frontera: ¿cómo serán?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que este lunes 1º de diciembre comenzarán a regir los beneficios para mitigar el impacto del comercio fronterizo y reducir las diferencias de precios con los países vecinos.

En agosto de este año, el Parlamento había aprobado la ley 20.419, que establecía un paquete de medidas económicas y fiscales con carácter transitorio, dirigido a fortalecer la competitividad local, proteger el empleo y reducir la informalidad. El Ejecutivo finalmente firmó la norma a mediados de mes.

Así, la Secretaría de Estado detalló que los pasos de frontera de referencia para la aplicación de la ley son Chuy (Rocha); Río Branco, Aceguá (Cerro Largo); Rivera (Rivera), y Artigas y Bella Unión (Artigas).

Además de los beneficios que ya existen, como el descuento del impuesto específico interno (Imesi) en las naftas, la ley incluye una serie de medidas que apuntan a “mejorar la calidad de vida, el trabajo y la competitividad en la frontera con Brasil”, según tuiteó la cartera en la tarde del pasado viernes 28.

La primera de ellas es la devolución del 100% del impuesto al valor agregado (IVA) mínimo y la reducción del 50% de la tasa básica para compras con tarjeta de débito en ferias, supermercados y farmacias ubicadas en un radio de 20 kilómetros de un paso de frontera.

En segundo, lugar, se dispuso una reducción del 75% en los aportes patronales para los nuevos trabajadores en empresas “de determinados giros” comprendidas en el decreto 236/025 y que estén localizadas en un radio máximo de 60 km de las localidades mencionadas.

En tercer lugar, la ley creó un régimen simplificado de importación para micro, pequeñas y medianas empresas ubicadas en un radio máximo de 60 km de los pasos de frontera. Aquellas empresas que cumplan con las condiciones podrán importar “una lista determinada de productos de la canasta básica” configurada por el MEF, que contiene porotos, lentejas, cocoa en polvo, café, fideos y pastas secas, galletitas dulces y saladas, yerba mate, pasta de dientes, desodorantes y antitranspirantes, shampú y jabón de tocador.

Para más información, el MEF insta a ingresar al sitio web elaborado en función de esta normativa.

