MEC dice a Adeom Canelones que reintegre a dos expulsadas que denunciaron faltante

Adeom Canelones había expulsado a dos integrantes del gremio en enero, luego de que ellas presentaran una denuncia ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) en la que señalaban que había un atraso del libro diario de cuentas del sindicato de aproximadamente 18 meses.

En la asamblea que se expulsó a las sindicalistas también se tomó la misma medida con Daniel Martínez, extesorero del sindicato, luego de un informe de una comisión especial que encontró que incurrió en “gastos irregulares” estimados en $500.000.

Tal como dijo a Montevideo Portal en enero una de las expulsadas, Patricia Trasante, ella y Ana Laura Herrera habían indicado en su denuncia ante el MEC que se había hallado “un faltante de $3.400.000” en las cuentas del gremio, que se correspondía con la falta de comprobantes de transferencias bancarias hechas por el presidente y secretario general del gremio, Guillermo Aguilar y Julio Umpiérrez, respectivamente. Trasante señaló además en aquel entonces que la comisión especial de Adeom “no quiso continuar trabajando”.

La semana pasada, la Dirección Nacional de Asuntos Constitucionales y Legales del MEC emitió un informe, al que accedió Montevideo Portal, en el que señalan que “correspondería dejar sin efecto la resolución de asamblea que resuelve la expulsión de las denunciantes” además de reincorporarlas “en su calidad de socias, con todos los derechos que les correspondan”

“De considerar la asociación que se suscitaron hechos que ameriten sancionar o expulsar a las denunciantes deberá hacerse conforme al procedimiento estatutario previsto al efecto, conforme a las garantías del debido proceso, todo ello bajo apercibimiento de sugerir la imposición de sanciones conforme al decreto-ley nº 15.089”, indica el documento firmado por Matías Santestevan, asesor abogado de la dependencia del MEC.

“Se discrepa rotundamente con la denunciada (Adeom) respecto de las expresiones vertidas a foja 180, en cuanto a que lo consignado en las comparecencias de las denunciantes no son competencia de este ministerio. Por supuesto que este ministerio tiene claro cuáles son sus competencias en lo que refiere al ejercicio de la policía administrativa respecto a las asociaciones civiles, resultando innecesario que la denunciada sea quien determine cuál es el ámbito de actuación de esta secretaría de Estado”, le apunta el MEC al gremio.

“Como bien se señaló de forma clara y precisa desde el inicio a este ministerio compete determinar si existieron o no apartamientos a la norma estatutaria vigente a la luz de los hechos denunciados, entre ello se encuentra determinar si la expulsión o no de las denunciantes fueron ajustadas a las disposiciones del estatuto vigente”, agrega la cartera, antes de su recomendación final al gremio.

El MEC señaló que Adeom “no se ajustó al procedimiento sancionatorio previsto en el estatuto, determinando una violación al mismo de acuerdo a las propias expresiones vertidas por la asociación”. Indicaron además que hubo “ilegitimidad” en la expulsión de Trasante y Herrera.

La denuncia

“No había números que se pudieran cotejar con nada. El dinero fue retirado del banco. Nosotros pagamos la cuota sindical y la Intendencia les deposita en una cuenta bancaria. Los responsables son todos, porque los que retiran dinero para darle al tesorero son el presidente y el secretario general”, dijo en enero Trasante que recalcó que su salida y la de Herrera del sindicato no tuvo que ver con el caso de Martínez, del que se desmarcó e incluyó dentro del grupo al que apunta por el faltante.

Los afiliados a Adeom Canelones aportan el 1% de su salario como cuota sindical.

Trasante sostuvo que hicieron la denuncia ante el MEC no para que la cartera intervenga en el sindicato, sino para que se investiguen y auditen las finanzas del gremio. “Lo que me dijeron a mi es que ellos no quieren intervenir, lo harían si encuentran alguna irregularidad muy grande. Hice la denuncia para que pidan el informe de la comisión ad hoc”, apuntó.

“El tema es que no tengo las pruebas para decir que una persona robó. Porque a mi no me las muestran”, dijo, señalando que cuando la contadora del sindicato leyó en asamblea el informe de esa comisión manifestó que lo hacía “sin acusar a nadie” y que ese documento está hoy en manos del presidente del gremio.

“Los sindicatos, las asociaciones civiles —Adeom tiene personería jurídica además— tienen una comisión fiscal. Esa tampoco funcionó nunca”, sostuvo, indicando que la falla corresponde a todos los involucrados.

Explicó que la denuncia fue presentada por ella, pero que fue elaborada y firmada por más de 50 personas que integran el gremio, pero que solo la sancionaron a ella y a Herrera, porque “los 50 firmantes eran baja sindical y no les convenía” porque “se quedaban sin afiliados” y “por ende, con menos ingresos”.

La sindicalista señaló que tanto ella como Herrera sufrieron incidentes con miembros de la dirigencia del gremio, así como con otros integrantes de Adeom.

En aquel entonces Trasante señaló que cada uno de los nueve integrantes de la comisión directiva obtienen un viático “bastante importante” de $400 diarios de ticket alimentación para cada uno de ellos. “Como según ellos están las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, se traducen en 12.000 pesos mensuales”, apuntó y agregó que también se cubre el combustible utilizado por los dirigentes.

“Utilizan la camioneta que todos los funcionarios pagamos con nuestro descuento”, dijo y agregó: “Después la rendición la hacen ellos mismos, sin ningún tipo de fiscalización. Ellos son los responsables de decir mensualmente cuanto gastaron”.

“Es más, en Las Vegas hay un camping, donde hicieron una casona bastante linda. Yo nunca entré, pero aparenta ser un chalet bastante grande, solo van los directivos. Es más, Julio Umpiérrez vivió ahí durante bastantes meses”, apuntó la exasambleista.

“La casa, al resto del funcionariado le dicen que pueden ir ahí al fondo, a acampar”, remató.