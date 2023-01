Asambleistas expulsadas de Adeom Canelones denunciaron ante MEC faltante de $3.4 millones

Locales

La Asamblea General de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Canelones expulsó del sindicato a Daniel Martínez, su extesorero, luego que un informe de una comisión especial encontrara que incurrió en “gastos irregulares” estimados en $ 500.000. En la misma asamblea, el gremio expulso a dos integrantes, Patricia Trasante y Ana Laura Herrera.

Ambas habían presentado, el 27 de septiembre de 2022, una denuncia ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), en la que señalaban que había un atraso del libro diario de cuentas del sindicato de aproximadamente 18 meses.

Trasante habló con Montevideo Portal y comentó que esa comisión “no quiso continuar trabajando” pero que cuando cerró había “un faltante de $ 3.400.000” en las cuentas del gremio, que se correspondía con la falta de comprobantes de transferencias bancarias hechas por el presidente y secretario general del gremio, Guillermo Aguilar y Julio Umpiérrez, respectivamente.

“No había números que se pudieran cotejar con nada. El dinero fue retirado del banco. Nosotros pagamos la cuota sindical y la Intendencia les deposita en una cuenta bancaria. Los responsables son todos, porque los que retiran dinero para darle al tesorero son el presidente y el secretario general”, dijo la exintegrante de Adeom, que recalcó que su salida y la de Herrera del sindicato no tuvo que ver con el caso de Martínez, del que se desmarcó e incluyó dentro del grupo al que apunta por el faltante.

Los afiliados a Adeom Canelones aportan el 1% de su salario como cuota sindical.

Trasante sostuvo que hicieron la denuncia ante el MEC no para que la cartera intervenga en el sindicato, sino para que se investiguen y auditen las finanzas del gremio. “Lo que me dijeron a mi es que ellos no quieren intervenir, lo harían si encuentran alguna irregularidad muy grande. Hice la denuncia para que pidan el informe de la comisión ad hoc”, apuntó.

“El tema es que no tengo las pruebas para decir que una persona robó. Porque a mi no me las muestran”, dijo, señalando que cuando la contadora del sindicato leyó en asamblea el informe de esa comisión manifestó que lo hacía “sin acusar a nadie” y que ese documento está hoy en manos del presidente del gremio.

“Los sindicatos, las asociaciones civiles —Adeom tiene personería jurídica además— tienen una comisión fiscal. Esa tampoco funcionó nunca”, sostuvo, indicando que la falla corresponde a todos los involucrados.

Explicó que la denuncia fue presentada por ella, pero que fue elaborada y firmada por más de 50 personas que integran el gremio, pero que solo la sancionaron a ella y a Herrera, porque “los 50 firmantes eran baja sindical y no les convenía” porque “se quedaban sin afiliados” y “por ende, con menos ingresos”.

La sindicalista señaló que tanto ella como Herrera sufrieron incidentes con miembros de la dirigencia del gremio, así como con otros integrantes de Adeom.

“Cuando hicimos la denuncia vinieron cuatro de ellos, dos protesoreros, así como la señora Lorena Correa y Christian Addams a mi trabajo, lo cual quedó todo probado por actas del Consejo Municipal de Las Piedras, que es donde yo trabajo”, dijo y agregó que Herrera sufrió “destratos como mujer”.

Trasante dijo que los nueve integrantes de la comisión directiva del gremio blanquearon en esa situación que se votó un viático “bastante importante” de 400 pesos diarios de ticket alimentación para cada uno de ellos. “Como según ellos están las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, se traducen en 12.000 pesos mensuales”, apuntó y agregó que también se cubre el combustible utilizado por los dirigentes.

“Utilizan la camioneta que todos los funcionarios pagamos con nuestro descuento”, agregó.

“Después la rendición la hacen ellos mismos, sin ningún tipo de fiscalización. Ellos son los responsables de decir mensualmente cuanto gastaron”, expresó Trasante.

“Es más, en Las Vegas hay un camping, donde hicieron una casona bastante linda. Yo nunca entré, pero aparenta ser un chalet bastante grande, solo van los directivos. Es más, Julio Umpiérrez vivió ahí durante bastantes meses”, apuntó la exasambleista.

“La casa, al resto del funcionariado le dicen que pueden ir ahí al fondo, a acampar”, remató.

