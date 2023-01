Expulsan de Adeom Canelones a extesorero por “gastos irregulares” estimados en $ 500.000

Política

La Asamblea General de Adeom Canelones resolvió expulsar del sindicato a Daniel Martínez, su extesorero, luego de que una comisión especial encontrara “elementos de prueba suficientes” de que el hombre “incurrió en gastos irregulares” estimados en $ 500.000.

Un comunicado de Adeom Canelones detalló, entre ellos, gastos de materiales “en barraca de Barros Blancos donde reside y con la dirección de su domicilio”, así como “compras de surtidos y carnicería”, también en Barros Blancos, y la adquisición de un celular.

Adeom Canelones también señaló que fueron detectadas “boletas por trabajos en camping que no se realizaron, a nombre de la empresa Martínez Valdez de propiedad de su hermano, por montos totales mayores a $ 40.000”.

El sindicato también expulsó a las asambleistas Patricia Trasante y Ana Herrera, contrarias a la sanción a Martínez, quienes denunciaron la resolución de la Asamblea ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).

Adeom Canelones resolvió, además, suspender al afiliado Gustavo Walch hasta después de la próxima Asamblea General por “gastos existentes y sin argumentación”.

Enfrentado con la directiva

A mediados del año pasado, la directiva de Adeom Canelones le pidió a Martínez la renuncia a su cargo de tesorero por entender que “no era ético” cobrar una compensación de la Intendencia de Canelones mientras ocupaba la directiva del sindicato, relató a Montevideo Portal el secretario general de Adeom Canelones, Julio Umpiérrez.

“Eso fue un arreglo político que hace con la administración. Él trabajó para una fuerza política y había un compromiso. Él recibía una suma de dinero y nosotros entendimos que no era ético que lo reciba y por eso le pedimos la renuncia”, dijo Umpiérrez sobre Martínez, que es militante del Frente Amplio.

Luego de pedirle su salida del cargo de tesorero, una comisión especial y la comisión fiscal del sindicato hicieron un estudio de la gestión del extesorero.

“Una vez terminado el plazo [de análisis], la comisión encuentra una cantidad de anomalías; de boletas que no eran gastos para el sindicato sino a nivel propio. Ahí la comisión directiva presenta una moción de que fuera expulsado del sindicato”, sostuvo el dirigente sindical.

Umpiérrez afirmó que hubo “boletas observadas” que sumaban unos $ 500.000. “En lo que es personal, no estoy denunciando que él se los llevó, que se los robó. Son anomalías que hay porque no fueron volcadas al sindicato. Yo no voy a decir: ‘Se robó tanto’. Pero hay anomalías por las que faltan $ 500.000, con boletas con dirección a su casa, boletas de barracas, con la dirección para que se le mandara a su casa”, sostuvo el secretario general de Adeom Canalones.

El sindicalista dijo que “esto no le hace nada bien” al sindicato como “herramienta”. “Para mí fue uno de los días más tristes para nuestro sindicato. Echar a tres compañeros y suspender a otro, a mí no me hizo feliz”, concluyó.

Umpiérrez precisó que la comisión especial no pudo terminar su labor y por lo tanto en marzo habrá una nueva Asamblea General de balance.

“Fuimos al MEC y nos pusimos a la orden de llevar toda la documentación que se necesite”, dijo el secretario general sobre la denuncia recibida por parte de la dos mujeres ahora expulsadas.

Umpiérrez reconoció que, al inicio del período, Martínez estuvo internado por covid-19, lo que había retrasado su trabajo.

Montevideo Portal no pudo, de momento, comunicarse con Martínez.

