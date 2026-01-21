Internacionales

Luego de tres meses salió del hospital la joven abogada que salvó a su familia en incendio

La abogada brasileña Juliane Vieira, de 29 años, este martes el alta médica y abandonó el Hospital Universitario de Londrina, en el estado de Paraná este martes.

La joven profesional llevaba tres meses hospitalizada debido a las graves heridas que sufrió al salvar a su madre y a su primo de 4 años durante un incendio en el apartamento donde vivían, en el centro de la ciudad de Cascavel.



La información fue confirmada por la oficina de prensa del hospital, que no brindó detalles sobre el estado de salud actual de Juliane. El 14 de enero se confirmó que estaba consciente y respiraba con normalidad.



Vieira sufrió quemaduras en el 63% del cuerpo en el incendio. En noviembre, la Policía Civil concluyó la investigación y determinó que el incendio fue accidental y no presentaba indicios de delito. Según el informe pericial, las llamas se originaron en la cocina del apartamento.

Tal como informáramos, el siniestro ocurrió en la mañana del 15 de octubre, en un apartamento del piso 13, en el barrio Country de Cascavel.





Las imágenes de la joven luchando por salvar a su familia se hicieron virales. En los videos grabados por vecinos se ve cómo mantiene el equilibrio en las alturas sobre un aparato de aire acondicionado, y desde allí logra bascular el cuerpo y pasar a su madre Sueli, de 21 años, y a su primo Pietro, de 4, hasta una ventana del piso inmediato inferior.



La joven logró poner a salvo a su familiares, pero no logró salir por sí misma y fue rescatada por un grupo de bomberos, algunos de los cuales también experimentaron lesiones considerables.



Sueli y Pietro experimentaron quemaduras e intoxicación por humo y estuvieron hospitalizados 11 y 16 días respectivamente.