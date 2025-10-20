Internacionales

Abogada y atleta: así es la joven que salvó a su familia de incendio y está grave

La abogada brasileña Juliane Suellem Vieira dos Reis, de 28 años, se convirtió, la semana pasada, en noticia. Eso no ocurrió por las repercusiones de algún caso judicial de alto perfil, como podría esperarse en su profesión, sino por un episodio dramático.

En la mañana del pasado miércoles se desató un incendio en el apartamento de su madre, situado en un piso 13 en la ciudad de Cascavel, en el estado brasileño de Paraná.

Juliane se encontraba en el lugar y, en medio del pánico, actuó rápido. Pudo salvar a su progenitora y también a su sobrino, un niño de 4 años.

Videos grabados por vecinos muestran cómo Juliane sale por la ventana y, a riesgo de sufrir una caída mortal, logra sacar a su familia por la misma abertura y ponerla a salvo en el apartamento de abajo. Por desgracia, ella no pudo rescatarse a sí misma y, cuando los bomberos arribaron al lugar, la encontraron gravemente herida.

La mujer experimentó quemaduras en el 70% del cuerpo e inhaló grandes cantidades de humo. Desde el Hospital Universitario del Oeste se informó que se encuentra en CTI y bajo protocolo específico para víctimas de quemaduras graves.

Tal como informáramos, dos bomberos sufrieron lesiones durante el rescate y uno de ellos también se encuentra hospitalizado.

Forma física

Mujer de leyes y también de acción, Juliane es una deportista constante y su buena condición física, sin duda, resultó fundamental para la supervivencia de su madre y su sobrino. Su agilidad, equilibrio y fortaleza le permitieron plantarse sobre un aparato de aire acondicionado a 40 metros de altura y oficia como una especie de grúa humana para sacar a su familia de la vivienda en llamas y ponerla a buen recaudo.

Según consigna el portal noticioso G1, Juliane practica crossfit y en redes sociales muestra una rutina saludable de ejercicio físico y actividades al aire libre.

"Le gusta entrenar, salir con amigos y estar al aire libre. Pero también disfruta del silencio, de estar en su propio rincón y pasar tiempo con su familia", expresó Jeferson Espósito, amigo de la joven, en declaraciones recogidas por el citado medio.

"Ju siempre ha sido práctica, capaz de resolver problemas. Y el hecho de que haya salvado a su madre y a su prima resume quién es ella", agregó.

Espósito también valoró con esperanza la capacidad de su amiga para sobreponerse a las dificultades.

“He visto a Ju pasar días difíciles, de esos en los que solo quería quedarse en cama, incapaz de verle sentido al camino que estaba tomando. Pero era solo cuestión de tiempo antes de que recalculara su ruta”, dijo.

Recuperación



Si bien Juliane se encuentra estabilizada, la entidad de sus quemaduras hace difícil prever su evolución.

Su madre, de 51 años, sufrió quemaduras graves en la cara, brazos y piernas, además de inhalación de humo que la intoxicó y le produjo también quemaduras en las vías respiratorias.

El niño de 4 años, hijo de un primo de Juliane, sufrió quemaduras en la cadera, las piernas, las manos y la cara, además de intoxicación por humo.