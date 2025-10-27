Internacionales

Cambios en el gabinete de Milei: quiénes salen y los nombres que suenan tras elecciones

Por Nicolás Arano

nicolasaranocomunicacion

Después de la victoria de La Libertad Avanza el último fin de semana en las elecciones legislativas nacionales en Argentina, el presidente Javier Milei planifica varios cambios en su gabinete.

Uno de los nombres que más suena para incorporarse de manera oficial es el de Santiago Caputo, un personaje muy cercano al presidente. Él fue quien lo impulsó en su campaña política hacia la presidencia en diciembre de 2023 y estuvo muy cerca, junto con su hermana Karina Milei, en todo lo que fue esta campaña electoral de las elecciones legislativas nacionales en Argentina.

¿Cuál será el rol que tendrá Santiago Caputo en estos nuevos dos años de gobierno?

Otro de los ministerios en los que el presidente tendrá que designar un nuevo nombre será el de Seguridad, dado que Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, dejará su cargo y estará presente en el Congreso. Manuel Adorni, actual vocero presidencial, también dejará sus funciones como vocero y ocupará un lugar en el Congreso.

Mariano Cúneo Libarona ha decidido apartarse del Ministerio de Justicia, y el presidente Javier Milei, dadas todas estas situaciones, deberá comenzar a evaluar cuáles serán los nombres adecuados para ocupar dichos cargos.

En Cancillería, tras la renuncia de Gerardo Werthein, ya se definió un nuevo nombre: Pablo Quirno, muy cercano al ministro de Economía Luis Caputo.

Comienzan así dos nuevos años de gestión para el presidente Javier Milei, con muchos cambios, tanto estructurales como políticos, para poder llevar adelante sus ideas en el Congreso de la Nación.

