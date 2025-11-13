“Si hay que ratificarlo en Nochebuena, lo vamos a hacer”: Lubetkin por acuerdo Mercosur-UE

Política

El canciller de la República, Mario Lubetkin, compareció este jueves ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores para dialogar sobre el presupuesto destinado al Ministerio de Relaciones Exteriores.

En rueda de prensa, el titular de la cartera se refirió a la inminente firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). Según señaló, “en principio se maneja” el próximo sábado 20 de diciembre para este hito, ya que las autoridades europeas vendrían a Brasil para rubricar el documento, que luego deberá ser ratificado por cada país.

“El problema no está en el Mercosur; tenemos la lapicera pronta para firmar los cuatro países. Lo que estamos esperando es que nuestros amigos europeos terminen de balancear sus necesidades internas, sobre todo algunos de los países que tienen algunas dudas todavía”, manifestó el canciller.

De esta manera, Lubetkin aseguró que le “pidió” a los senadores en la comisión que, una vez firmado el pacto comercial, “Uruguay sea el primer país que lo ratifique”. “Hubo un compromiso total de los senadores para decir: ‘Si tenemos que hacerlo el 24 de diciembre en la noche una sesión especial para ratificarlo, lo vamos a ratificar’", sostuvo el ministro.

Consultado respecto a si eso incluye a los legisladores de la oposición, aseveró que hubo un “fuerte respaldo”, pero “crítico naturalmente”, de “todo el sistema político”.

“Naturalmente hay visiones diferentes sobre algunos temas, pero la sensación es que tenemos que ir a una política de Estado y ahí tenemos que empujar todos”, concluyó.

