Los roles de los nuevos condenados por atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero

Montevideo Portal

Dos hombres fueron condenados por el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido el pasado 28 de setiembre de 2025.

Uno de ellos fue condenado a nueve años y seis meses de penitenciaría por haber ingresado a la azotea de la titular del Ministerio Público, disparar tres veces y detonar una granada. El otro fue condenado a tres años de penitenciaría por “haber sido cómplice del ataque, ya que colaboró con los autores, incendiando una camioneta”, informaron fuentes de Fiscalía este miércoles 5 de mayo.

En concreto, la sentencia del primer delincuente establece que fue condenado como autor penalmente responsable de los delitos de asociación para delinquir, atentado “especialmente agravado”, estrago, porte de armas de fuego en lugares públicos y porte de arma de fuego “por reincidente”.

Por su parte, el segundo fue condenado por los delitos de asociación para delinquir, receptación e incendio. También se lo halló cómplice “de un delito de atentado especialmente agravado en concurso formal con un delito de estrago”.

Poco después de ocurrido el atentado se confirmó que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo y quien se encuentra en Estados Unidos por un proceso judicial, había dado la orden de atacar a la fiscal de Corte.