Judiciales

Justicia imputó al responsable de lanzar la granada en el atentado contra Mónica Ferrero

Montevideo Portal

La Justicia imputó en la tarde de este viernes a un hombre de 48 años, responsable de lanzar la granada en el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero ocurrido el 28 de setiembre.

Según informó el Ministerio del Interior, el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Especializado en Crimen Organizado de 2° Turno formalizó la investigación contra el imputado por un delito de asociación para delinquir en concurrencia fuera de la reiteración, con un delito de atentado agravado en concurso formal con un delito de estrago.

Tras esto, el detenido deberá cumplir con prisión preventiva hasta el próximo 13 de mayo.

Hasta el momento son siete las personas imputadas por el atentado en el cual dos hombres llegaron de madrugada, dispararon y detonaron una granada en el patio de la vivienda de la titular del Ministerio Público.

