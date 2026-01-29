Atentado contra la fiscal Mónica Ferrero: incautaron el arma utilizada en el ataque

Montevideo Portal
Las autoridades incautaron este jueves un arma que fue utilizada el 28 de setiembre en el atentado contra la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero.
El pasado 23 de enero, el Ministerio Público imputó a una nueva persona relacionada con el caso; se trata del octavo involucrado en el ataque a la titular de Fiscalía.
Los investigadores dieron con un arma que fue utilizada en el ataque, en el que los delincuentes ingresaron a la casa cerca de las 5:00 de la mañana, dispararon dos veces y rompieron varios objetos. Además, utilizaron una granada.
El día del ataque, se arrestó a las primeras dos personas involucradas en el caso.
Según informó Telenoche (Canal 4) y confirmó Montevideo Portal, el arma fue incautada en el marco de la última detención que hizo la Policía por el caso.
