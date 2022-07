Libran orden de detención del hombre detenido y liberado tras robo en casa de Lanata

Judiciales

El hombre que fue detenido, luego liberado y es el principal sospechoso de haber entrado a la casa de Jorge Lanata en José Ignacio con intenciones de robar dinero es buscado por la Policía desde este viernes.

El sujeto, que tenía antecedentes penales, fue citado a declarar este miércoles, jornada en la que estaba previsto que Fiscalía y la defensa del sospechoso llegaran a un acuerdo sobre la pena por el delito cometido. Sin embargo, el acuerdo no prosperó, informó el periodista Marcelo Umpiérrez en su cuenta de Twitter.

El director de comunicación de Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, dijo a Montevideo Portal que “el hombre no escapó porque en ningún momento estuvo detenido”.

“Lo que me informó la fiscal Carrancio es que estaba muy avanzado un acuerdo abreviado, el hombre se arrepintió del abreviado, no se presentó, y por lo tanto se libró una orden de detención, para detenerlo”, explicó Benech, quien había dado cuenta del contacto entablado por Fiscalía con el abogado del sospechoso.



La adscripta de la Fiscalía Letrada Departamental de San Carlos de 1.º turno, Gabriela Carrancio, está a cargo de la investigación. La fiscal fue cuestionada por el intendente de Maldonado, Enrique Antía, quien consideró inapropiado la liberación de un detenido con antecedentes penales.

“Hoy hubo un hecho que me preocupó y que por suerte se resolvió bien en primera instancia. Un ladrón conocido con antecedentes entró a robar a Lanata, al periodista argentino, en José Ignacio, y la Policía al poco rato, gracias a los instrumentos que tiene y a las cámaras pudo detenerlo. Pero a mí lo que me preocupó de esto es que detenido y con antecedentes va a Fiscalía y lo sueltan para que se presente dentro de 48 horas. Ese hombre no va a estar más acá, no lo vamos a poder agarrar”, alertó Antía el lunes.

El intendente había planteado además los potenciales perjuicios que podría generar este hecho en la imagen del país.

Al igual de Antía, Lanata había elogiado la eficaz actuación policial horas después de la detención del sospechoso.

