Persona acusada de tentativa de hurto en casa de Lanata se puso a disposición de Fiscalía

La Fiscalía Letrada Departamental de San Carlos de 1° turno, que tiene a su cargo la investigación por la tentativa de hurto a la casa del periodista argentino Jorge Lanata en José Ignacio, informó este martes que ya hubo contactos con el abogado de la persona que fue detenida en primera instancia que luego fue liberada.

El director de comunicación de la Fiscalía General, Javier Benech, expresó que la persona involucrada en el hecho está “totalmente identificada” y que su representante legal transmitió a la Fiscalía que comparecerá ante la Justicia. También se señaló que la investigación continúa y que puede haber alguna otra persona involucrada.

Fiscalía informó que el sospechoso fue detenido cuatro horas después de sucedido el hecho, sin ningún elemento hurtado en su poder, ya que el robo no se concretó.

En esta línea, Fiscalía explicó este lunes tras críticas del intendente de Maldonado, Enrique Antía, que para que una persona permanezca detenida tiene que ser “por orden del juez o in fraganti delito”.

“En este caso no se produjo una situación de flagrancia porque la persona fue identificada cuatro horas después de sucedido el hecho. Por eso se lo citó para mañana (martes). La persona está identificada, se sabe dónde vive, está toda la situación contralada. Si la persona no se presente, ahí sí se mandará una orden de detención”, agregó Benech.

Antía había expresado su preocupación luego de que el hombre fue detenido y dejado en libertad.

“A mí lo que me preocupó de esto es que detenido y con antecedentes va a Fiscalía y lo sueltan para que se presente dentro de 48 horas. Ese hombre no va a estar más acá, no lo vamos a poder agarrar”, alertó Antía, que agregó se trataba de un ladrón conocido y con antecedentes.

En tanto, desde Fiscalía informaron que seguramente la investigación será formalizada en los próximos días, pero que al no ser un hecho de flagrancia (sorprendido en el momento del delito) el Poder Judicial tiene hasta 20 días para fijar audiencia.

"Mirá vos la Policía"

El periodista argentino se refirió al episodio este lunes en su programa radial "Lanata Sin Filtro".

"Robaron la casa mía en José Ignacio, pero no pasó nada: cortaron las cámaras y la alarma sonó. Vino gente de la alarma. Había entrado por la ventana de la cocina y revolvieron todo, me imagino para buscar guita. No encontraron porque no iba a dejar guita ahí; o sea, no tiene ningún sentido. Eran dos tipos; los tenemos en las cámaras. Igual, mirá vos la Policía uruguaya. A la hora y pico, detuvieron a uno, y obviamente si detienen a uno están a nada de poder detener al otro", expresó el comunicador argentino tras lo ocurrido.

