Entraron a casa de Lanata, fiscal liberó al detenido y Antía alertó que no lo agarran más

"Lo sueltan para que se presente dentro de 48 horas. Ese hombre no va a estar más acá, no lo vamos a poder agarrar", lamentó el intendente.

Delincuentes intentaron robar la casa de Maldonado de Jorge Lanata. “Robaron la casa mía en José Ignacio, pero no pasó nada: cortaron las cámaras y la alarma sonó. Vino gente de la alarma. Había entrado por la ventana de la cocina y revolvieron todo, me imagino para buscar guita. No encontraron porque no iba a dejar guita ahí; o sea, no tiene ningún sentido”, contó el periodista argentino en “Lanata sin Filtro” por Radio Mitre.

“Eran dos tipos; los tenemos en las cámaras. Igual, mirá vos la Policía uruguaya. A la hora y pico, detuvieron a uno, y obviamente si detienen a uno están a nada de poder detener al otro”, agregó, mientras su compañera de programa aprobaba la reacción policial.

“No creo que hayan sabido que era mi casa. Yo chorro si voy a robar a una casa prefiero robar la casa de otro porque al no ser conocido es más fácil que no me busquen. Era obvio que si entraban a mi casa a los 10 minutos estaba lleno de policías, la alarma, estaba todo el mundo. Esto pasó cuando estábamos grabando PPT a la tarde y pasó cuando no había nadie. Esa es la historia”, agregó el director y conductor de Periodismo Para Todos (PPT), el programa de Canal Trece.

De todas maneras, el director de comunicación de la Fiscalía General de la Nación, Javier Benech, aclaró que no se trató de un robo consumado sino de un intento. “El robo no se llegó a concretar, no llegó a poder robar nada la persona, por lo que fue una tentativa de hurto. Me dicen que hubo una buena actuación policial, que la persona fue detenida cuatro horas después de la situación, por lo tanto, que no es una hipótesis de flagrancia”, expresó Benech.

“Al ser no una hipótesis de flagrancia, la persona no fue detenida en flagrancia y está citada para declarar mañana (martes) en Fiscalía”, agregó el director de comunicación de Fiscalía.

La Fiscalía Letrada Departamental de San Carlos de 1º turno está a cargo de la investigación. La adscripta esa fiscalía, Gabriela Carrancio, está a cargo del caso.

Alerta de Antía

El intendente de Maldonado, Enrique Antia, confirmó a la prensa que robaron la casa del periodista argentino en José Ignacio y expresó su preocupación al respecto.

“Hoy hubo un hecho que me preocupó y es que por suerte se resolvió bien en primera instancia. Un ladrón conocido con antecedentes entró a robar a Lanata, al periodista argentino, en José Ignacio, y la Policía al poco rato, gracias a los instrumentos que tiene y a las cámaras pudo detenerlo. Pero a mí lo que me preocupó de esto es que detenido y con antecedentes va a Fiscalía y lo sueltan para que se presente dentro de 48 horas. Ese hombre no va a estar más acá, no lo vamos a poder agarrar”, alertó Antía.

“Y eso pega en la imagen de nuestro país. Acá hay que coordinar: un llamado a la fiscalía y al fiscal nacional para que se coordine mejor estas acciones que perjudican al país. Esta es una mala noticia: que a una persona con antecedentes lo hayan dejado en libertad cuando sabemos que vino a robar, fue agarrado por la Policía y lo soltaron enseguida; no puede ser”, lamentó el intendente.

Sobre Lanata, dijo: “¿Sabe lo que va a hablar ese hombre? Imponente lo que va a hablar. Va a hablar bien de la Policía, pero a su vez va a hablar mal de la Fiscalía”.

“Nosotros no tenemos nada que ver en esto pero nos parece que es bueno hacerlo público”, dijo Antía al ser consultado por la prensa en el acto por la Jura de la Constitución en Maldonado.

Aclaración

Tras las declaraciones del intendente, el director de comunicación de Fiscalía aclaró por qué el detenido quedó en libertad.



“Para que una persona sea detenida tiene que ser por orden de juez competente o in fraganti delito”, dijo Benech. En flagrancia significa que el involucrado es sorprendido en el momento en que comete el delito.

“En este caso no se produjo una situación de flagrancia porque la persona fue identificada cuatro horas después de sucedido el hecho. Por eso se lo citó para mañana (martes). La persona está identificada, se sabe dónde vive, está toda la situación contralada. Si la persona no se presente, ahí sí se mandará una orden de detención”, agregó Benech.

