Lazo desistió de ir a comisión por Cardama; oposición reclama que “se había comprometido”

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, no asistirá a la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, a la que fue citada por la polémica sobre la denuncia civil y penal del Estado por la garantía del contrato con el astillero español Cardama por más de US$ 92 millones por dos patrullas oceánicas.

Según supo Montevideo Portal, la jerarca tomó la decisión luego de que el Partido Nacional anunciara que pedirán interpelarla en el Parlamento. Lazo considera innecesario concurrir a la instancia en la Cámara baja, a sabiendas de que tendría que dar explicaciones por el mismo tema en una eventual interpelación.

Legisladores blancos y colorados se enteraron de la decisión de la ministra y salieron al cruce en las redes sociales.

Gabriel Gianoli, diputado nacionalista y presidente de la Comisión de Defensa, dijo que es “una falta de respeto al Parlamento y demuestra su intención de ocultar la verdad y falsear la información sobre las OPV”.

En diálogo con Montevideo Portal, el legislador blanco aseguró que Lazo “se había comprometido” a ir a la comisión. “Nosotros habíamos hecho toda la cronología de los hechos [del caso Cardama], y entendíamos que era importante que asistiera”, expresó.

Asimismo, sostuvo que Javier García, cuando fue ministro de Defensa, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, “solía ir a estas instancias sin problemas”.

El vicepresidente de la comisión, el colorado Maximiliano Campo, afirmó que pidieron la presencia de Lazo “para cuidar los recursos públicos y tener información directa, pero eligió el silencio”.

“Cuando un ministro evita dar explicaciones al Parlamento, habla más su ausencia que sus palabras”, sostuvo el diputado.

Por su parte, Gabriel Gurméndez, diputado del Partido Colorado, aseguró que el hecho es “inaudito”. “Es la ministra responsable políticamente ante el Parlamento por las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo sobre el tema Cardama”, agregó.

