Laurta declaró ante la Justicia: no habló del doble femicidio, pero sí de su hijo Pedro

El uruguayo Pablo Laurta, acusado de haber asesinado a su expareja Luna Giardina (26) y a su exsuegra Mariel Zamudio (54), declaró este jueves en Córdoba, aunque se negó a responder preguntas relacionadas con el doble femicidio, según informó Infobae a partir de fuentes judiciales.

La audiencia se realizó de forma presencial en la Fiscalía de Instrucción de Género y Violencia Familiar n° 2, a cargo del fiscal Gerardo Reyes. Laurta, asistido por su abogada, fue citado a las 11:00.

Pese a la expectativa por sus declaraciones, evitó referirse a los crímenes y solo habló de denuncias previas que había presentado ante la Fiscalía de Integridad Sexual y de un “pedido de restitución internacional de su hijo”, según confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal de Córdoba al medio argentino.

Una vez que terminó la indagatoria, el fundador de Varones Unidos, que también es investigado por el asesinato del remisero Martín Palacio, fue trasladado nuevamente a la Cárcel de Cruz del Eje, donde permanecerá detenido.

Laurta había llegado a Córdoba el lunes, luego de haber estado preso en Gualeguaychú (Entre Ríos). En esa ciudad fue indagado por el homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, a quien presuntamente engañó para que lo trasladara desde Concordia hasta Rafaela (Santa Fe), como parte del plan que culminó en los asesinatos de Giardina y Zamudio el pasado 11 de octubre.

La Justicia cordobesa busca ahora reconstruir el recorrido y las motivaciones del acusado, mientras la investigación por el doble femicidio continúa su curso.

El pasado 20 de octubre, el uruguayo volvió a dialogar con la prensa argentina sobre el caso que lo investiga como doble femicida. “Las dos fallecidas tenían denuncias. Ambas por explotación sexual infantil y por secuestro. Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”, dijo Laurta a los periodistas de la vecina orilla.

El investigado por el doble femicidio sostuvo que Pedro, de seis años, “está seguro”, y que “espera lo mejor para él”, antes de brindar su testimonio ante la Justicia de Argentina.

Tal como informáramos, el abogado argentino José Manuel Fiz Chapero contó que el pasado 27 de mayo tuvo un contacto con Laurta, quien lo llamó desde Uruguay, pero rechazó defenderlo por incongruencias en su relato, en el que también hacía alusión a que su expareja y su madre abusaban del menor.

En diálogo con La Nación+, el defensor dijo que el uruguayo se comunicó con él después de haber radicado una supuesta denuncia —que fue falsa— contra su expareja y su exsuegra.

“Tenía miedo porque peligraba la integridad sexual de Pedro, su hijo”, dijo Fiz Chapero, quien dudó del relato de Laurta porque “el psicópata cuando te miente en una, te miente en tres”. Una vez que el abogado escuchó la versión del uruguayo, le pidió un expediente para rastrear la supuesta denuncia, en la que también estaba incluida la usurpación de un terreno por parte de su suegra, para corroborar su veracidad. Pero nunca se lo facilitó.

El abogado sostuvo que Laurta es “totalmente imputable” y que “el loco es loco siempre”. La comunicación con el uruguayo fue a través de dos chips: uno con número de Uruguay y otro con uno de Argentina. “Él tenía una idea totalmente equivocada de cómo sucedían las cosas. Me hablaba de una denuncia de abuso sexual”, rememoró el defensor que lo rechazó.

Según el abogado, Laurta “inventó todo este relato para ir acumulando pruebas para un futuro”. Asimismo, afirmó que “se está queriendo hacer pasar por loco” y destacó que “no parece una persona que no está formada”.

Laurta fue trasladado este 20 de octubre a Córdoba desde la cárcel de Gualeguaychú (Entre Ríos), donde fue indagado por el asesinato de la mamá y la abuela de su hijo Pedro. El Ministerio de Seguridad de Argentina desplegó un gran operativo para cambiarlo de provincia.

De acuerdo con la Policía de Córdoba, el imputado por el doble crimen de Villa Serrana y el asesinato del remisero en Entre Ríos declara desde las 10:00 de este lunes 20 de octubre ante la Unidad Judicial de Homicidios y luego quedará alojado en el establecimiento penitenciario Cruz del Eje.

La Justicia de Entre Ríos dispuso que el uruguayo cumpla con 120 días de prisión preventiva por el crimen del chofer de Uber, por el que fue imputado, consignó Infobae.

El pasado miércoles, el uruguayo se presentó ante los tribunales de Concordia y luego volvió a Gualeguaychú. El portal argentino Infobae accedió a un video que muestra brevemente la celda en la que Laurta fue alojado. En esos primeros segundos tras su ingreso, se lo ve tirarse sobre la cama y quedarse mirando al techo, sin emitir palabra alguna.

La habitación es un espacio austero y cerrado, sin objetos personales ni decoración, y cuenta únicamente con una cama básica, sin lujos, que parece de estructura metálica o sencilla, de acuerdo con el clip compartido por el citado medio.

Antes de subir a la camioneta policial que lo trasladó hacia la cárcel, Laurta gritó: “Me tapan para que no hable”. Ayer, antes del traslado a Concordia, dijo haber actuado “por justicia” y que “hay que venerarlo, es un mártir”.

Laurta sostuvo que “liberó a su hijo de una red de trata” y afirmó que su expareja y su exsuegra lo habían secuestrado. Fue detenido el domingo 12 de octubre en un hotel de Gualeguaychú, donde se encontraba con el niño. A las 15:30, estaba previsto que un taxi lo llevara a Puerto Yeruá.

Según la investigación, Laurta había dejado un kayak escondido en el monte para cruzar los casi mil metros que separan ambas orillas del río Uruguay hacia la ciudad de Salto, una ruta que había utilizado de manera ilegal el sábado 4 de octubre.