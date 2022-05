Las mejores fotos del acto del PIT-CNT en el Día Internacional de los Trabajadores

Política

Este domingo la central obrera PIT-CNT realizó su característico acto del 1° de mayo, celebrando el Día Internacional del Trabajador. En el discurso, el presidente Marcelo Abdala realizó una serie de críticas a la política económica del gobierno, hizo algunas propuestas para el futuro e hizo una serie de consideraciones del movimiento social y sindical a futuro.

Además, el acto contó con una presencia inesperada. Una mujer llamada Andrea Colombo subió al estrado y se apoderó del micrófono para referirse a la muerte de su hija, Martina Colombo, fallecida en un accidente laboral en un parque eólico salteño, el 7 de enero pasado.

“El PIT-CNT no me atendió como me tendría que haber atendido”, expresó la dolida mujer en su breve y espontánea alocución. Según informara en aquel entonces El Observador, Martina Colombo falleció al volcar el auto que conducía por un camino vecinal.

